«Три мушкетера»: Германия, Франция и Нидерланды призвали не церемониться с бигтехом

При этом, как сообщает CNBC, Берлин, Париж и Амстердам требуют от Евросоюза более жесткой позиции в отношении технологических гигантов и пристального контроля за слияниями европейских разработчиков с иностранными ИТ-монополистами.

Реклама

Надо быть жестче

Власти Германии, Франции и Нидерландов заявили, что ЕС должен установить четкие юридические правила по приобретению местных ИТ-компаний компаниями-«привратниками» – так в Европе называют крупные интернет-платформы, которые обладают значительным экономическим весом и влиянием на внутренний рынок ЕС.

«Мы должны усилить контроль за слияниями компаний, особенно в отношении так называемых «привратников» [таких как Google, Apple, Amazon, Facebook], чтобы предотвратить истребление конкуренции, выражающееся в регулярной скупке молодых развивающихся компаний», – говорится в их официальном заявлении.

Также страны попросили активнее расследовать случаи «потенциально хищнических приобретений» стартапов.

Как отметила экс-депутат Европарламента Мариетте Шааке, позиция Германии, Франции и Нидерландов демонстрирует «растущую озабоченность тем, как существующие конкурентные или антимонопольные правила могут применяться в цифровом мире».

«Слияния и поглощения стали объектами пристального внимания после того, как Facebook купил WhatsApp и Instagram по завышенным ценам, что сформировало мнение, что они [ИТ-гиганты] скупают потенциальных конкурентов еще до того, как у тех появляется шанс», – подчеркнула она.

Европа давно обеспокоены тем, что крупнейшие мировые технологические корпорации активно поглощают локальные стартапы. При этом такие сделки не привлекают внимания регуляторов из-за того, что являются недостаточно крупными.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер уже заявляла о настоящем «буме» приобретения ИТ-предприятий в Европе.

Но если поглощение Skype компанией Microsoft, произошедшее в 2011 году, не могло не наделать шума, то более мелкие слияния часто остаются незамеченными. За последние 20 лет Google, Amazon, Facebook, Microsoft и Apple приобрели около 1000 фирм, и ни одна из этих сделок не была проверена надлежащим образом.

Регулировать нельзя игнорировать

Как отмечает CNBC, Евросоюз уже сейчас является одним из мировых лидеров в регулировании ИТ-гигантов, однако блок из трех стран считает, что действующий свод правил нуждается в обновлении для того, чтобы лучше справляться с растущей мощью бигтеха. В свою очередь, европейские эксперты отмечают, что проблема регулирования ИТ-гигантов является глобальной. Этого мнения придерживаются и их российские коллеги.

Как отметил директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко, развитые страны волнуют не только проблемы недобросовестной конкуренции со стороны глобальных ИТ-платформ, но и несовершенство системы налогообложения, а также недостаточно эффективное противодействия деструктивному контенту.

По мнению Глущенко, это делает разработку мер регулирования в сфере ИТ одной из ключевых тенденций законотворчества.

Так, Франция и раньше неоднократно заявляла о намерениях внести изменения в будущие правила Евросоюза в отношении крупных технологических компаний. В частности, официальный Париж требует, чтобы право накладывать санкции на технологические компании получило каждое из 27 государств в составе ЕС.

Сейчас эффективно противостоять бигтеху может только Ирландия, где расположены штаб-квартиры цифровых корпораций.

Россия также настаивает на том, что иностранные ИТ-компании должны иметь в стране официальные полномочные представительства. Законопроект, предписывающий крупным зарубежным платформам открывать в российской юрисдикции свои филиалы, был принят Государственной Думой РФ 1 июня 2021 года.