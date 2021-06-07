Запрет Twitter в Нигерии: сколько стоит обида президента

Нигерия объявила использование платформы Twitter вне закона, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на спикера правительства страны.

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Начиная с 4 июня, социальная сеть заблокирована для всех жителей Нигерии. Блокировка обеспечивается как провайдерами интернета, так и мобильными операторами. При этом пользователи все еще могут обойти запрет при помощи сторонних сервисов вроде VPN — но все нарушители будут подвергнуты судебному преследованию, предупредили власти.

Отношения между правительством Нигерии и соцсетью обострились 2 июня после удаления модераторами Twitter сообщения президента страны Мухаммаду Бухари, в котором тот пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. Также Twitter на 12 часов заблокировал аккаунт главы государства.

В тот же день министр информации и культуры Альхаджи Лай Мохаммед заявил о «постоянном использовании» Twitter для деятельности, которая способна «подорвать» существование Нигерии.

Администрация Twitter отреагировала на бан в одном из своих официальных аккаунтов.

«Мы глубоко обеспокоены блокировкой Twitter в Нигерии. Доступ к бесплатному интернету является одним из важнейших прав человека в современном обществе. Мы будем работать над восстановлением доступа для всех граждан в Нигерии, кто полагается на Twitter для общения и связи с миром», — заявили в компании.

We are deeply concerned by the blocking of Twitter in Nigeria. Access to the free and #OpenInternet is an essential human right in modern society.



We will work to restore access for all those in Nigeria who rely on Twitter to communicate and connect with the world. #KeepitOn — Twitter Public Policy (@Policy) June 5, 2021

6 июня дипмиссии Евросоюза, США, Великобритании и Республики Ирландия выразили «разочарование» приостановкой работы Twitter в Нигерии.

Представители стран подчеркнули, что меры, провозглашенные властями Нигерии, в условиях пандемии коронавируса ограничивают доступ к информации и торговле в то время, когда страна нуждается в «инклюзивном диалоге» и обмене информацией.

Между тем портал The Conversation отметил, что решение нигерийских властей заблокировать Twitter может негативным образом сказаться на развитии страны, а также на ее экономике. Несмотря на то, что этой соцсетью в стране пользуется лишь небольшое количество людей, они составляют наиболее активную в политическом плане часть населения. Кроме того, Нигерия занимает одну из лидирующих позиций в списке стран Африки, которые обладают наибольшей инвестиционной привлекательностью для технологических стартапов. Не исключено, что блокировка Twitter может отпугнуть инвесторов.

К числу возможных проблем, связанных с блокировкой Twitter в Нигерии, эксперты также отнесли киберриски — граждане страны начнут обращаться к VPN, чтобы вернуть доступ к платформе, но, вероятнее всего, использовать будут незащищенные сервисы.

Это может привести к росту числа кибермошенничеств и хакерских атак в государстве.

Портал отмечает, что экономика Нигерии становится все более зависимой от социальных сетей. Некоторые пользователи с иронией отметили, что сообщение о блокировке Twitter было размещено правительством в виде твита.

По данным организации NetBlocks, отслеживающей управление сетью по всему миру, за каждый день, пока Twitter находится в бане, нигерийская экономика теряет свыше двух миллиардов найр (около $6 млн).

Блокировки будут замедлять экономические процессы, снизят производительность труда, а также могут привести к сокращению рабочих мест, резюмирует The Conversation.