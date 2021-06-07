Запрет Twitter в Нигерии: сколько стоит обида президента

Нигерия объявила использование платформы Twitter вне закона, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на спикера правительства страны.
Начиная с 4 июня, социальная сеть заблокирована для всех жителей Нигерии. Блокировка обеспечивается как провайдерами интернета, так и мобильными операторами. При этом пользователи все еще могут обойти запрет при помощи сторонних сервисов вроде VPN — но все нарушители будут подвергнуты судебному преследованию, предупредили власти.
Отношения между правительством Нигерии и соцсетью обострились 2 июня после удаления модераторами Twitter сообщения президента страны Мухаммаду Бухари, в котором тот пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. Также Twitter на 12 часов заблокировал аккаунт главы государства.
В тот же день министр информации и культуры Альхаджи Лай Мохаммед заявил о «постоянном использовании» Twitter для деятельности, которая способна «подорвать» существование Нигерии.
Администрация Twitter отреагировала на бан в одном из своих официальных аккаунтов.
«Мы глубоко обеспокоены блокировкой Twitter в Нигерии. Доступ к бесплатному интернету является одним из важнейших прав человека в современном обществе. Мы будем работать над восстановлением доступа для всех граждан в Нигерии, кто полагается на Twitter для общения и связи с миром», — заявили в компании.
6 июня дипмиссии Евросоюза, США, Великобритании и Республики Ирландия выразили «разочарование» приостановкой работы Twitter в Нигерии.
Представители стран подчеркнули, что меры, провозглашенные властями Нигерии, в условиях пандемии коронавируса ограничивают доступ к информации и торговле в то время, когда страна нуждается в «инклюзивном диалоге» и обмене информацией.
Между тем портал The Conversation отметил, что решение нигерийских властей заблокировать Twitter может негативным образом сказаться на развитии страны, а также на ее экономике. Несмотря на то, что этой соцсетью в стране пользуется лишь небольшое количество людей, они составляют наиболее активную в политическом плане часть населения. Кроме того, Нигерия занимает одну из лидирующих позиций в списке стран Африки, которые обладают наибольшей инвестиционной привлекательностью для технологических стартапов. Не исключено, что блокировка Twitter может отпугнуть инвесторов.
К числу возможных проблем, связанных с блокировкой Twitter в Нигерии, эксперты также отнесли киберриски — граждане страны начнут обращаться к VPN, чтобы вернуть доступ к платформе, но, вероятнее всего, использовать будут незащищенные сервисы.
Это может привести к росту числа кибермошенничеств и хакерских атак в государстве.
Портал отмечает, что экономика Нигерии становится все более зависимой от социальных сетей. Некоторые пользователи с иронией отметили, что сообщение о блокировке Twitter было размещено правительством в виде твита.
По данным организации NetBlocks, отслеживающей управление сетью по всему миру, за каждый день, пока Twitter находится в бане, нигерийская экономика теряет свыше двух миллиардов найр (около $6 млн).
Блокировки будут замедлять экономические процессы, снизят производительность труда, а также могут привести к сокращению рабочих мест, резюмирует The Conversation.