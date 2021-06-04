«Узнать о человеке все»: зачем TikTok собирает биометрию пользователей

В политике приватности социальной сети TikTok появился новый пункт, который позволяет сервису собирать биометрическую информацию о своих пользователях, сообщает Mashable. Пока правила распространяются лишь на американских авторов и зрителей.

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«В рамках законодательства США мы можем собирать биометрию, например, отпечатки лица и голоса, из вашего пользовательского контента. В тех штатах, где это предусмотрено законом, мы будем запрашивать на это специально разрешение», — говорится в документе.

Таким образом, TikTok получает возможность считывать биометрические данные большинства американцев без их согласия — законы, запрещающие это, приняты лишь в нескольких штатах страны.

В пресс-службе социальной сети не ответили, начался ли уже сбор подобной информации, однако новый пункт политики располагается в секции «автоматически собираемых данных», так что фотографии лиц и записи голосов американских пользователей могут быть уже в распоряжении компании.

Определения «отпечатков лица и голоса» в документе не прописаны. Также неизвестно, зачем вообще социальной сети с короткими видеоклипами под музыку подобная информация.

Появление в политике американского TikTok положения о том, что социальная сеть сможет собирать биометрические данные пользователей, связано с тем, что в 2020 году пользователи сервиса из штатов Калифорнии и Иллинойс подали коллективный иск на общую сумму $92 млн о нарушении компанией политики конфиденциальности своих пользователей, пояснил «Газете.Ru» Кирилл Стус, руководитель практики юридической компании «Интерцессия». Помимо выплаты, сервис был обязан внести коррективы в правила соблюдения конфиденциальности и принять ряд дополнительных мер для защиты пользователей своей социальной сети.

«Цель сбора таких данных, в первую очередь, заключается в рекламе. TikTok, как и другие подобные сервисы, зарабатывает значительные средства, сотрудничая с рекламодателями. Для целей демонстрации пользователям таргетированной рекламы TikTok сегментирует аудиторию по множеству показателей, в числе которых возраст, страна проживания, хобби, увлечения и т.д. В итоге у рекламодателей появляется обширная база данных с огромным количеством информации, исходя из анализа которой, реклама демонстрируется исключительно целевой аудитории, что благоприятно сказывается на продаже соответствующих товаров и услуг», — сказал эксперт.

На вопрос о том, повлияют ли такие изменения на популярность TikTok, Стус призвал обратить внимание на пользовательские соглашения других аналогичных сервисов, в которых уже давно содержатся положения о возможности сбора биометрических данных пользователей, однако на их востребованность это никак не влияет.

Анна Кудрис, генеральный директор агентства «Креатив Проект», считает, что мир столкнулся с очередным этапом использования big data.

«Если ранее приложения и соцсети были сконцентрированы на сборе данных о поле, возрасте, предпочтениях, уровне дохода и т.д., то сегодня сформировался запрос на более современные метрики. Big data стала важнейшим инструментом для более точного попадания в аудиторию и работы с ней. Полученные данные TikTok сможет использовать как для собственных потребностей — работы с аудиторией, так и предлагать полученный массив информации рекламодателям, например, из банковского сектора или различных цифровых сервисов.

Не думаю, что заявление TikTok вызовет массовую негативную реакцию пользователей и кардинально повлияет на востребованность соцсети. Мы все понимаем, что в онлайн-пространстве мы все оставляем цифровой след.

Самый показательный пример — Китай, где по отношению к каждому жителю страны имеется сформированный массив данных, который напрямую сказывается на его социальных возможностях», — отметила Кудрис.

Информация, которую собирают о пользователях соцсети, мессенджеры и другие приложения, — это коммерческие данные, которые затем используются для развития маркетинговой стратегии компаний, рассказал основатель международной компании Involta Алекс Концов.

«Биометрические данные в списке такой информации занимают отдельное место, поскольку можно сделать разбивку по предпочтениям и интересам людей очень конкретной. Биометрия даст возможность буквально знать о человеке все, и только от моральных устоев компании зависит, как использовать эту персональную информацию пользователей дальше. Например, сотрудничество Facebook с правоохранительными органами США обусловлено как раз тем, что соцсеть имеет огромный объем данных о пользователях по всей планете.

TikTok, возможно, идет также по этому пути – сбор биометрии пользователей сделает приложение востребованным для полиции и других служб.

Но еще сеть сможет развивать какие-то банковские услуги или создавать свою сеть для покупки товаров. Биометрия становится главным инструментом для того, чтобы проводить самые разные операции – от получения и трат средств до взаимодействия с государством», — заключил собеседник «Газеты.Ru».