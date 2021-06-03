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Мало просмотров: Трамп удалил свой сайт, который должен был заменить ему Twitter

Трамп навсегда закрыл свой сайт для общения с аудиторией

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Eric Thayer/Reuters
Сайт бывшего президента США Дональда Трампа, созданный для общения со сторонниками после блокировки аккаунтов политика в Facebook и Twitter, навсегда удален. По словам помощника Трампа, веб-страница была лишь временным решением проблемы, и теперь команда планирует принимать более действенные меры. Между тем некоторые СМИ считают, что причиной закрытия сервиса стала неудовлетворенность Трампа количеством посещений.
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Дональд Трамп навсегда закрыл свой сайт From the Desk of Donald J. Trump, предназначенный для общения со сторонниками, об этом порталу CNBC сообщил старший помощник 45-го президента США Джейсон Миллер.

«Этот сайт был лишь вспомогательным средством для более широких мер, над которыми мы сейчас работаем», — поделился Миллер, не уточнив, о каких именно усилиях идет речь.

Некоторые издания, включая The Washington Post, считают, что причиной закрытия веб-страницы From the Desk of Donald J. Trump стало недовольство президента скромным числом просмотров.

Анализ сайта, проведенный в конце мая, показал, что за месяц его посетило меньшее число пользователей, чем, например, веб-страницу приюта домашних животных Petfinder и сайт рецептов Delish. Кроме того, один из советников Трампа, пожелавший остаться анонимным, рассказал газете, что бывшего президента вывел из себя тот факт, что первая попытка создать собственный сайт провалилась и многие посчитали ее неудачной.

Между тем Миллер не исключил вероятность того, что Дональд Трамп может в скором времени перейти на другую платформу, чтобы поддерживать связь со своими сторонниками.

«Да, на самом деле, это так. Следите за обновлениями,»— сказал Миллер.

В начале года Facebook, YouTube и Twitter запретили Трампу использовать их сервисы, сочтя его распространителем дезинформации и инициатором атаки на Капитолий, произошедшей 6 января. После этого 45-й президент США заявил, что создаст собственную социальную сеть.

«Новая социальная сеть станет хитом, она полностью изменит рынок, и все будут с нетерпением ждать и наблюдать за тем, что там будет делать президент Трамп», — сообщил тогда Миллер.

Личной социальной сети у экс-президента так и не появилось, однако был запущен сайт From the Desk of Donald J. Trump. При этом помощник Дональда Трампа подчеркнул, что веб-страница не является той самой площадкой, о которой он говорил ранее, а создана она лишь для того, чтобы поддерживать связь с прессой и общественностью.

Ранее ряд СМИ сообщил, что аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были восстановлены.

К такому выводу их подтолкнули сообщения множества пользователей Twitter, которые заметили, что старые сообщения Трампа в этих социальных сетях все еще видны.

Однако впоследствии директор Facebook по связям с общественностью Энди Стоун написал в Twitter, что аккаунты Трампа все еще заблокированы на неопределенный срок. Представитель компании Брэнди Хоффин Бар также подтвердил, что в отношении этих аккаунтов ничего не изменилось — посты экс-президента видны пользователям, но сам он зайти в свой профиль не может.

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