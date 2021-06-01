Тренер в ухе: Apple добавит фитнеса в AirPods

Компания Apple планирует в этом году выпустить обновленную версию базовой модели AirPods, в то время как второе поколение AirPods Pro было отложено на 2022 год, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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AirPods получат обновление впервые с марта 2019 года — помимо прочего, оно будет включать в себя новый дизайн, похожий на «старшую» модель. Речь идет о новом чехле для подзарядки и более коротких ножках, уже ставших фирменной фишкой Apple.

Более интересный апдейт ожидает модель AirPods Pro. По информации инсайдеров, наушники, релиз которых планируется на следующий год, будут оснащены датчиками движения, которые будут выполнять функцию фитнес-трекера.

Если слухи окажутся правдой, то это будет первая гарнитура от Apple, которая будет не только транслировать аудио, но и следить за физическими кондициями своего владельца.

Такой апгрейд выглядит многообещающим, при этом Apple — не первая компания, которая будет использовать наушники для мониторинга показателей тела. На рынке уже существуют гарнитуры, которые используют микрофон и другие датчики для получения информации о сердечном ритме человека, который буквально считывается «из уха». Такая система может быть полезна спортсменам, например, бегунам.

Учитывая, что у «яблока» в линейке продуктов есть смарт-часы Apple Watch, комбинация данных, полученная с обоих устройств может представлять собой действительно важную и ценную информацию о здоровье пользователя.

Слух о добавлении фитнес-трекера в AirPods Pro подкрепляет слова известного аналитика Мин-Чи Куо, который не так давно заявил, что Apple придется приложить усилия для процветания на перегруженном рынке наушников. По его словам, купертиновцам нужно сделать ставку на экосистему, либо изменить пользовательское поведение «путем добавления нового аппаратного обеспечения, например, для управления своим здоровьем».

Релиз последней модели наушников от Apple — накладных AirPods Max — состоялся в декабре минувшего года. Устройство, стоимость которого составляет $549 (почти 63 тыс. руб.), спровоцировало волну критики из-за своей цены и ряда багов. В начале года в прессе циркулировали слухи о том, что компания работает над новой версией AirPods Max для любителей фитнеса, но, по данным Bloomberg, от этих планов купертиновцам пришлось отказаться. Однако, не исключено, что в будущем Apple добавит еще несколько цветовых решений для уже существующей гарнитуры — на текущий момент она представлена на рынке в пяти оттенках.

Ранее стало известно, что известный баскетболист Леброн Джеймс засветил новые наушники Beats (компания принадлежит Apple) в своем Instagram-аккаунте до официального анонса.