Google Glass и все-все-все: какие гаджеты опередили свое время

Seiko TV Watch

В 1982 году, задолго до iPod Video и смартфонов, появился Seiko T001 Watch, который удивительным образом вмещал в себя часы и телевизор. Для просмотра телепередач нужно было подключить к устройству специальный приемник. В то время такие гаджеты фигурировали только в фильмах про шпионов или научной фантастике и неожиданно стали доступны широкому кругу пользователей.

Отпугнуть потенциальных покупателей могла только высокая цена — $495. В пересчете на нынешние деньги, отмечает Gizmodo, это соответствует современному флагманскому смартфону от топового бренда. Спустя почти год после запуска в Японии было продано лишь 2,2 тыс. экземпляров Seiko TV Watch. Американский рынок сначала позитивно отреагировал на «гаджет будущего», но потом охладел и признал, что устройство предназначено лишь для очень узкого круга людей.

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Другой причиной провала Seiko TV Watch может быть тот факт, что один из инженеров компании якобы сообщил о том, что инновационный LCD-экран, установленный в часах, рассчитан лишь на семь лет использования. Если сейчас средний срок «жизни» гаджета составляет около 2-3 лет, то в то время такой короткий срок эксплуатации по такой высокой цене казался пользователям просто издевательством.

Power Glove

Power Glove, выпущенная в 1989 году, была контроллером-перчаткой для игровой консоли NES (Nintendo Entertainment System). Несмотря на то, что это был лицензированный аксессуар, его создателем Nintendo не являлась — разработала чудо-перчатку американская компания Mattel, выпускающая кукол Барби.

В контроллер были встроены программируемые кнопки, которые позволяли игроку управлять персонажами при помощи нажатий и жестов. Тем не менее, геймерам она не понравилась — процесс калибровки был слишком сложным, а «слетали» пользовательские настройки слишком легко. Кроме того, к моменту релиза Power Glove на NES была доступна всего одна игра, заточенная под управление с помощью перчатки. Не прошло и года со старта продаж, как производство контроллера было остановлено. Между тем, многие современные игровые приставки поддерживают использование специальных гаджетов, которые, по своей сути, являются наследниками Power Glove.

Google Glass Explorer Edition

Одним из академических примеров неудачного запуска потребительского гаджета является ситуация с Google Glass. В 2012 году Google впервые представила концепт-видео с очками дополненной реальности. Год спустя, когда гаджет был готов, у него появился небольшой встроенный тачпад, а также камера, чтобы делать фото и видео. На то время это было одно из самых продвинутых устройств.

Однако Google Glass так и не «взлетел». Причин этому несколько. Одна из них — по-настоящему заоблачная цена в $1500. Но основная причина заключалась в том, что функционал AR-очков от Google был минимальным. Возможность делать снимки в режиме «hands free» и пара интересных приложений не оправдывали высокую стоимость.

Многие эксперты считают, что Google Glass опередили время, и потому не стали популярными. Однако, по слухам, многие IT-гиганты вроде Facebook, Samsung или Apple в настоящий момент заняты разработкой собственных AR-очков, чтобы достичь того успеха, на который рассчитывала Google почти десять лет назад.

Fossil Wrist PDA

Смарт-часы, они же КПК, Fossil Wrist дебютировали в 2003 году на базе операционной системы Palm OS. На старте критики тепло восприняли новинку, так как на ней можно было запустить большое количество разных программ — их даже сравнивали с часами суперполицейского Дика Трейси из комиксов. Однако при носке на свет вылезали многочисленные проблемы гаджета — он был громоздким и тяжелым, а также визуально не очень привлекательным. Другими недостатками были маленький экран, небольшая емкость аккумулятора и отсутствие защиты от влаги. В 2007 году появились первые смартфоны, которые умели гораздо больше, чем первые смарт-часы, поэтому производство Fossil Wrist прекратилось уже в 2008 году.

Xybernaut Poma Wearable PC

Xybernaut Poma Wearable PC, как следует из названия, — персональный компьютер, который нужно было буквально носить на себе. Впервые он был представлен на выставке потребительской электроники CES 2002. По факту это был дисплей, который крепился на голове. Его диагональ составляла 13 дюймов. Пользователь видел цветную картинку в разрешении 800х600 и мог управлять системой с помощью контроллера, позволяющего перемещать курсор.

Аккумулятор устройства выдерживал примерно три часа работы, а стоил передвижной компьютер внушительные $1500. Как охарактеризовал его Scientific American, Xybernaut Poma Wearable PC «эффектный, но не очень функциональный».

Pebble

В 2012 году кампания на Kickstarter для Pebble собрала рекордные $3,3 млн менее, чем за неделю. В период 2013–2016 годов было продано свыше 2 млн смарт-часов от бренда — на это время пришелся «золотой век» такого рода гаджетов. В отличие от многих других устройств, у Pebble была приемлемая цена, что сделало их популярными среди потребителей.

Но, несмотря на любовь пользователей, часы от Pebble были неидеальны. В компании сделали ставку на продукт, который позволяет отслеживать свою производительность в течение дня, в то время как конкурент в лице Apple предложил потребителям фитнес-приложения и измеритель пульса. В конце концов в 2016 году Pebble был продан Fitbit за $23 млн, на чем история компании и закончилась.