Леброн случайно показал новые наушники Apple

Несмотря на повышенную секретность, которая сопровождает все еще не вышедшие гаджеты от Apple, иногда случаются и досадные сливы. Речь идет о новой гарнитуре Beats Studio Buds от компании Beats, принадлежащей «яблочной» компании. Невзирая на то, что официального анонса наушников еще не было, их уже носит звезда баскетбола Леброн Джеймс — соответствующие фотографии можно найти у него в Instagram.

Леброн Джеймс выложил в Instagram пост, на котором можно заметить у него еще не вышедшие Beats Studio Buds pic.twitter.com/mCnLqCduXk — Apple Pro (@aaplpro) May 27, 2021

Как сообщает портал 9to5Mac, ранее в этом месяце появилась информация о том, что Apple действительно работает над новой моделью наушников под брендом Beats. Однако, несмотря на все разрешения, полученные Федеральной комиссией связи США, анонс Beats Studio Buds все еще не состоялся.

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На снимках, выложенных Леброном Джеймсом, тяжело разглядеть наушники в деталях, однако все же видно нанесенный на них логотип бренда.

Ранее в интернете появились «живые» фото Beats Studio Buds, и они внешне похожи на те, что носит баскетболист.

По слухам, гарнитура будет представлена в трех цветах — черном, белом и красном.

With the launch of iOS 14.6 and tvOS 14.6, MacRumors discovered images of new wire-free in-ear Beats-branded earbuds called the Beats Studio Buds. Twitter — iTech911 — iBuy. iSell. iSwap (@iTech911) May 25, 2021

Наушники Beats очень популярны среди спортсменов и звезд шоу-бизнеса, поэтому нет ничего удивительного в том, что Apple отправила несколько комплектов в качестве подарка заранее. Впрочем, не исключено, что Леброн Джеймс нарушил установленное производителем эмбарго, которое кажется логичным требованием до официального анонса. Как бы то ни было, учитывая сложившуюся ситуацию, очевидно, что Beats Studio Buds будут представлены широкой публике в самое ближайшее время.

Впервые о том, что Apple готовит к релизу новые наушники, стало известно еще 17 мая — информация об этом была выужена из кода бета-версий iOS 14.6 и tvOS 14.6. Автор 9to5Mac Стив Мозер создал 3D-анимацию гарнитуры и зарядного чехла, чтобы наглядно продемонстрировать, как они могут выглядеть по задумке производителя.

Beats Studio Buds 'charged' Twitter — Steve Moser (@SteveMoser) May 17, 2021

Также купертиновцы готовят к выпуску еще одни наушники — AirPods 3, то есть третье поколение самой популярной гарнитуры от Apple. Инсайдеры сообщают о грядущем анонсе устройства буквально каждый месяц, но пока ни одно из их предсказаний не оказалось правдой.

Характеристики новых «эирподсов» пока остаются в секрете, но некоторые слухи дают представление о том, какие новые функции могут появиться.

Так, по данным Tom's Guide, в AirPods 3 может быть добавлен режим активного шумоподавления, чтобы больше соответствовать флагманской модели AirPods Pro. Кроме того, гарнитура может получить ряд других спецификаций от «старшего брата», например, поддержку Dolby Atmos и «Пространственное аудио», создающее ощущение звука как в кинотеатре. Согласно данным портала Elec, AirPods 3 будут на 20% дешевле AirPods Pro, то есть их стоимость будет близка к $199.