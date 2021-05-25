Ремонт вместо покупки: как в России хотят продлить жизнь бытовой технике

Минприроды решило сократить количество электронного мусора, обязав производителей техники продлить срок службы электроники и бытовой аппаратуры на срок до 10 лет, сообщает газета «Известия». Также компании будут обязаны изготавливать детали для ремонта на протяжении всего гарантийного срока.

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Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с письмом «О проработке возможности установления «права на ремонт» для бытовой техники». Козлов обратил внимание на то, что с 2019 года в Евросоюзе действует регламент, в котором прописано «право на ремонт», согласно которому производитель обязан предоставить покупателю возможность ремонта и снабдить его необходимыми комплектующими.

В ЕС право на ремонт распространяется на телевизоры, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, а также фены для сушки волос. В дальнейшем список могут пополнить смартфоны, ноутбуки и другая мелкая техника.

Благодаря принятию данного регламента, должно сократиться количество электронных отходов, считают авторы инициативы, так как после поломки техники покупатель не будет покупать новую, а обратится в ремонт.

Руководитель научного проекта в области повышения энергоэффективности и снижения выбросов в атмосферу ANSELM Максим Канищев в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность в том, что предложенные изменения крайне эффективны.

«Проблема запасных частей не надумана. В самом деле для производителя выгодно выпускать технику с деталями, не подлежащими замене, так как это вынуждает к покупке новой техники. Однако такое поведение дискриминационно к потребителю и совершенно не отвечает стратегии устойчивого развития, ведь очевидно что произвести деталь гораздо менее ресурсоемко, чем полностью стиральную машину или холодильник», — поделился эксперт.

Также во время беседы с «Газетой.Ru» Канищев отметил, что достаточное количество запчастей и комплектующих может стать реальным стимулом отказаться от покупки новой техники, если речь идет о крупном бытовом оборудовании, которое обновляется редко.

В борьбе с электронным мусором имеет значение комплексная программа, которая затронет не только производителей, но и потребителей, отмечает независимый пиар-консультант Анастасия Куценко.

«Это действительно проблема глобального масштаба – утилизация устаревшей бытовой техники не всегда возможна или проводится, свалки опасных изделий растут по всему миру, нанося ущерб окружающей среде.

С этой точки зрения инициатива, проведенная в соответствии с новыми регламентами ЕС, нужна.

Но, с другой стороны, стоит понимать следующее. Производство новой, более совершенной техники – это бизнес и гигантская прибыль для корпораций. Маркетинг компаний построен на том, чтобы заставить потребителя покупать все больше и чаще, отказываясь от морально и технически устаревших устройств. Введение повсеместной возможности ремонтировать технику в результате чуть снизит объемы электронного мусора, но не избавит от него совсем», — считает Куценко.

По ее мнению, для достижения поставленной цели нужна социальная реклама, направленная на то, чтобы приучать покупателей к разумному потреблению.

Глава Lenovo в России Александр Катаев отметил, что потребители хотят приобретать более современные модели техники из-за быстрого развития новых технологий, а не потому, что не могут их отремонтировать.

«Дело не в том, что не хватает деталей для ремонта имеющихся ноутбуков. Новые версии программного обеспечения, игр, как правило, требуют от «железа» более мощного процессора, большего объема оперативной памяти и т.д., что подстегивает поменять оборудование. Старый ноутбук при этом пользователь может передать ребенку или продать на торговой площадке. В итоге будем смотреть на окончательные формулировки предлагаемых инициатив: если они будут жесткими, то дополнительные затраты приведут к росту себестоимости устройств», — считает Катаев.

Поддержание доступности запчастей до 10 лет после снятия модели с производства — это очень затратно, не говоря уже о том, что это время устройство вероятнее всего морально устареет, сообщил «Газете.Ru» технический директор Acer в России Сергей Бирюков.

Он затруднился оценить затраты на реализацию данной инициативы для своей компании, но предположил, что они могут увеличиться «в разы».

«Типичный срок доступности запчастей от вендора до 3 лет. С нашей точки зрения, целесообразность ремонта ноутбука и, тем более, смартфона крайне низка по причине морального и физического износа и достаточно высокой (обычно) стоимости запчастей. Как правило, пользователь предпочитает приобрести новое устройство. Безусловно, часть техники ремонтируют, но в весьма малых объемах», — заявил Бирюков.

Как сообщили в пресс-службе «М.Видео», законодательство России уже сейчас требует от производителей обеспечения сервисного обслуживания товаров в течение всего срока службы. Некоторые товары (холодильники, стиральные машины, вытяжки, морозильники, телевизоры и пр.) имеют 7-10-летний жизненный цикл.

«Если будут созданы правила, согласно которым для всех видов товаров производителям нужно будет иметь десятилетний сток запчастей безотносительно жизненного цикла товаров, это приведет к удорожанию себестоимости их бизнеса, неэффективным затратам, что может отразится на конечной стоимости продукции», — сообщил представитель пресс-службы.