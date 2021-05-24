Релиз на неделе: пять полезных функций iOS 14.6

Публичный релиз операционной системы iOS 14.6 может состояться уже на этой неделе — 25 или 27 мая, сообщает Forbes. Предрелизные бета-версии для разработчиков уже активно тестируются, поэтому обычные пользователи iPhone действительно смогут уже совсем скоро ознакомиться с новой версией «яблочной» iOS.

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Какие же новые функции, заслуживающие внимания, будут добавлены в iOS 14.6?

Прежде всего, речь идет об анонсированном ранее режиме воспроизведения музыки без потери качества (lossless).

Поддержка Hi-Fi была добавлена Apple, чтобы конкурировать со стриминговым сервисом Spotify, который пообещал добавить аналогичную функцию на свою платформу в 2021 году. Важно отметить, что послушать музыку lossless смогут лишь владельцы iPhone, iPad, Mac и Apple TV — современные модели наушников AirPods, а также умные колонки HomePod такой формат пока не поддерживают из-за отсутствия необходимых кодеков.

Также в iOS 14.6 будет представлено обновление для трекинговых маячков AirTag, релиз которых состоялся в конце апреля текущего года. В случае потери предмета, к которому прикреплен трекер AirTag, его владелец может перевести устройство в «режим пропажи». В таком случае он получит уведомление на iPhone, если маячок окажется в радиусе действия сети Find My.

Однако потерянный предмет вместе с AirTag может найти и другой человек — специально для такого случая в iOS 14.6 появится возможность предоставить нашедшему пропажу электронную почту, по которой можно связаться с хозяином потерянной вещи.

Если пользователь предпочтет оставить в качестве контакта телефонный номер, он будет частично скрыт от незнакомца, чтобы предотвратить злоупотребления, но, тем не менее, не помешает ему связаться с владельцем маячка.

Кроме того, iOS 14.6 порадует тех пользователей, которые любят пользоваться бета-версиями операционной системы, не желая ждать публичного релиза. Раньше этот процесс был сопряжен с рядом трудностей — в частности, после тестирования беты нужно было сделать откат к обычной версии, удалив свой бета-профиль. При выходе новой версии всю процедуру нужно было повторять с начала. Теперь же у пользователей появится возможность обновиться до нужного апдейта без необходимости удалять бету.

Еще одно важное изменение в новой ОС затронет Apple Card.

Речь идет о функции Apple Card Family, которая позволит владельцам Apple Card делить свои карты с членами семьи — до пяти человек одновременно, включая детей старше 13 лет. Функция позволит семье совместно следить за расходами и задавать лимиты на траты.

Также в iOS 14.6 появится переработанное приложение «Подкасты», которое будет содержать функции, необходимые для реализации платных подписок. Сообщается, что теперь пользователь сможет подписываться на каналы в целом, а не только на отдельные шоу.