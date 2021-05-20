«Роснефть» провела рекордный по масштабу IT-марафон

В ходе Хакатона более 270 студентов из 33-х вузов разрабатывали программу для преобразования типовой проектной документации в файлы машиночитаемого формата. Эта задача относилась к области обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP – обширная область ИТ, к которой относятся такие дисциплины, как распознавание, обработка и генерация речи, выделение именованных сущностей, категоризация документов, а также перевод текста на другие языки).

По итогам соревнований первое место заняла команда «0» из Казани.

«Серебро» — у волгоградской команды «Чип и Дейл» и третье место — у красноярской The A-Team».

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Разработки победителей Хакатона применят при оцифровке нормативно-технических документов «Роснефти», сообщила компания.

Компания «Роснефть» проводила ИТ-марафон, преследуя три основные цели: привлечение ценных для отрасли специалистов, развитие инновационных проектов и реализация новых идей, говорит Тимофей Загуренко, директор по информационным технологиям ООО «РН-БашНИПИнефть».

«Над организацией ежегодной серии мероприятий для ИТ-сообщества трудится кросс-функциональная команда талантливых и активных людей, заинтересованных в решении задач компании, — отметил он. — Такая коллаборация сотрудников полезна тем, что в процессе совместной работы над мероприятием происходит обмен знаниями, идеями и кейсами. В итоге мы предлагаем участникам всё более сложные и интересные задачи, а участники – всё более сложные и интересные решения».

Уже объявлено о новых ИТ-соревнованиях «Роснефти».

Так, следующее — для программистов-робототехников — пройдет в начале ноября в Уфе. А вот в конце ноября в Москве состоится финальное мероприятие – Rosneft Computer Vision Challenge – для ИТ-специалистов без возрастных ограничений.

«Роснефть», как неоднократно заявляли в компании, заинтересована в поиске и привлечении в свои ряды целеустремленных, инициативных, энергичных и творческих людей, умеющих работать в команде, готовых к совершенствованию профессиональных знаний и опыта. Ежегодно НК организует и принимает участие в профориентационных мероприятиях для молодежи.

%Надо отметить, что основным организатором ИТ-марафона стал научный институт «РН-БашНИПИнефть», который является центром разработки линейки наукоёмкого программного обеспечения «Роснефти».

В этом же году со-организаторами выступили корпоративные научные институты Москвы, Самары, Тюмени, Томска, Красноярска, Волгограда, Краснодара. Это позволило в разы увеличить географический охват студенческого хакатона по сравнению с прошлым годом.

Благодаря «Роснефти» в арсенале отечественного ТЭК появилась линейка наукоёмкого программного обеспечения, включающая в себя уникальный софт, отметил Максим Волков, заместитель генерального директора по технологическому развитию и инновациям ООО «РН-БашНИПИнефть».

«Совершенствование и коммерциализация разработок является одной из главных задач «Роснефти» как технологического лидера отрасли, — констатировал Волков. — И с помощью хакатонов компания продолжает привлекать внимание талантливой молодёжи из ИТ-сообщества к решению прикладных задач нефтяной отрасли. С каждым годом участников становится все больше, расширяется географический охват наших мероприятий и повышается качество работ участников», - резюмировал Волков.