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Не подумали о наушниках: AirPods не поддерживает новую функцию Apple Music

Почему AirPods пока не поддерживают lossless-формат

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The Verge/YouTube.com
Новая функция воспроизведения музыки без потери качества (lossless) в Apple Music не поддерживается ни одной актуальной моделью наушников AirPods — этот факт подтвердили в самой компании. Более того, ее не поддерживают даже премиальные «яблочные» наушники AirPods Max, стоимость которых превышает 60 тысяч рублей. Таким образом, пользователям придется ждать релиза новых гарнитур, чтобы по-настоящему оценить представленные нововведения.
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Компания Apple проанонсировала глобальное обновление своего музыкального сервиса Apple Music — уже в июне пользователям площадки будет доступно воспроизведение треков в lossless-формате, то есть без потери качества.

Послушать по-настоящему качественный звук смогут владельцы iPhone, iPad, Mac и Apple TV. Эта функция является совершенно бесплатной и идет в комплекте к подписке на Apple Music.

Однако эту идиллию нарушает странный факт — ни одна из существующих моделей «яблочных» наушников новую функцию не поддерживает.

«Lossless-звук не поддерживается ни одной моделью AirPods», — подтвердили порталу The Verge в пресс-службе Apple.

При этом The Verge отмечает, что отсутствие поддержки формата lossless в AirPods и AirPods Pro является логичным. Эти модели являются полностью беспроводными, и в них используется кодек AAC. Несмотря на то, что этот формат аудио также звучит неплохо, но до lossless ему далеко. Чтобы соответствовать высокому качеству звука, Apple необходимо разработать новый кодек для беспроводных устройств, или сделать так, чтобы наушники проигрывали музыку не через Bluetooth, а через Wi-Fi. 

Между тем, премиальная модель наушников AirPods Max имеет подключение при помощи кабеля, а значит в теории должна подходить под новый стандарт. Тем не менее, гарнитура за 63 тысячи рублей не сможет проигрывать lossless — даже будучи подключенной к одному из устройств, перечисленных выше, с помощью шнура Lightning/3,5 мм. В этом случае, по словам представителя Apple, пользователь будет слышать переконвертированное аудио, что не дает оснований называть его lossless, несмотря на неплохое качество звука.

Также в компании уточнили, что высокое качество звука не смогут воспроизводить ее колонки HomePod и HomePod Mini.

Таким образом, ни одно из текущих устройств Apple, предназначенных исключительно для воспроизведения звука, не поддерживает новый формат и, очевидно, что к июню эта ситуация не изменится. Это ставит владельцев «яблочных» наушников и колонок в странное положение, когда компания предложила им бесплатную функцию, но воспользоваться ей они не могут. Скорее всего, поддержка lossless-формата будет добавлена в новые модели AirPods и HomePod, но пока нет никакой информации о том, когда может состояться релиз новых гаджетов. 

Известно, что на фоне новостей о скором запуске воспроизведения музыки без потери качества звука в Apple Music, компания Amazon объявила о том, что все подписчики сервиса Amazon Music Unlimited получат бесплатный доступ к lossless-качеству. Также о введении специального тарифа Hi-Fi ранее объявил Spotify — он будет запущен в 2021 году.

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