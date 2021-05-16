Как злоумышленники запугивают пользователей «платным» WhatsApp

Пользователи WhatsApp сообщают о новой мошеннической схеме в приложении. Им приходят сообщения, в которых говорится, что мессенджер якобы станет платным для тех, кто не выполнит определенные условия. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Таким образом злоумышленники воспользовались тем, что с 15 мая в силу вступают новые правила конфиденциальности сервиса. Сообщения от мошенников получали, в основном, пенсионеры. В письмах предлагалось переслать это сообщение десяти контактам, чтобы WhatsApp не стал для пользователя платным. При этом стоимость одного СМС — один евроцент.

«Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным. <…> В противном случае WhatsApp активирует счет», — утверждают злоумышленники в своих сообщениях.

Как заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров в разговоре с агентством, такие сообщения именуются «письмами счастья». Их цель — распространить выгодную мошенникам информацию среди большого количества людей.

По словам специалиста, это могут быть петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы. Помимо этого, «письма счастья» рассылают и для того, чтобы создать нагрузку на сайт.

«Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах «сарафанного радио» и «вирусного маркетинга». Не более», — отметил Бедеров, добавив, что не стоит серьезно относиться к таким сообщениям и реагировать на них.

В свою очередь, президент АО «Квибрум», специалист по искусственному интеллекту Игорь Ашманов отметил, что такая мошенническая схема основана на типичном приеме цепочных писем, который появился в России еще в 80-е годы.

«Людям по почте приходили письма, в которых сообщалось, что их нужно переписать и отправить своим друзьям, в противном случае человека якобы ожидают несчастья. С появлением интернета рассылать такие письма стало еще легче», — рассказал он.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT напомнил, что WhatsApp на данный момент «является бесплатным инструментом и никаких денег ни за работу в нем, ни за работу в каком-то ином мессенджере не требуется».

«Как только речь идет о том, что надо за что-то заплатить, надо сразу игнорировать подобного рода сообщения», — посоветовал специалист, предположив, что рассылка этих сообщений продлится недолго.

«У злоумышленников такого рода схемы обновляются очень быстро. Как только появляется новый инфоповод, сразу берут его на вооружение, поскольку о старом методе начинают активно говорить, в том числе в СМИ, он перестает быть эффективным, и от него отказываются», — объяснил он.

С 15 мая в WhatsApp начали действовать новые правила конфиденциальности.

Согласно им, мессенджер может передавать данные о своих пользователях в материнскую компанию Facebook. Для того, чтобы продолжить в полной мере пользоваться приложением, юзерам необходимо подписать соглашение. В противном случае несогласные с новой политикой будут постепенно лишаться доступа к ряду функций приложения.

В Госдуме России уже выступили с предложением отреагировать на изменение политики приложения, так как новые правила, как считают парламентарии, противоречат российским законам.