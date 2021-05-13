«Государство не хочет за всеми следить»: как в Госдуме предлагают бороться с анонимами

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает деанонимизацию в интернете вопросом времени.

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«Здесь речь не идет о том, что государство хочет за всеми следить и все о всех знать. Речь о другом, когда ты анонимен, то и делать можешь, что хочешь — оскорблять других, совершать противоправные действия. Если говорить о моей личной позиции, я считаю, что правила цифровой среды постепенно придут к нормам обычной жизни — здесь будет принято представляться своими именами, корректно общаться, отвечать и нести ответственность за свои действия», — сказал депутат «Газете.Ru».

При этом Хинштейн отметил, что «обязаловки» быть не должно. Если человек не хочет верифицироваться, заставлять его насильно, по мнению депутата, неправильно.

«Однако неверифицированные пользователи просто не смогут быть полноценными участниками процесса, они не будут восприниматься другими. Верификация станет не навязанным правилом, а частью культуры общения», — отметил Хинштейн.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением обсудить инициативу ограничения анонимности в интернете, сообщает РИА «Новости». Причиной запуска дискуссии стала трагедия в Казани. Сторонники идеи ограничения анонимности в интернете уверены, что это позволит снизить объем контента, который пропагандирует насилие и героизирует экстремизм.

Парламентарий от «Единой России» Виталий Милонов отметил, что анонимность в интернете потеряла свою актуальность и не соответствует духу времени.

«Одно дело, когда интернет был пространством для общения 1-2% граждан, и совсем другое дело, когда более половины населения являются активными пользователями сети. Здесь нам требуется законодательство, прозрачность и контроль», — объяснил Милонов.

Депутат добавил, что все развитые страны пришли к необходимости контролировать интернет.

«США, Британия, Германия, Израиль — везде реализуется схожая программа.

Если мы будем хвататься за тень химеры свободы слова, то рано или поздно в нашем интернете будет построен Великий китайский файервол. Не думаю, что такой сценарий устраивает наш народ.

Поэтому необходимо заключение нового виртуального общественного договора», — считает депутат.

По словам Милонова, россияне должны перестать халатно относиться к доступу в интернет. «Хочешь быть пользователем соцсети? Отлично, покажи паспорт», — заявил Милонов.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров [АППСИМ] Владимир Зыков уверен, что на текущий момент власти не смогут полностью деанонимизировать сеть из-за различных ограничений. Власти могут столкнуться с такими же проблемами, как при реализации пакета законов Яровой, когда Telegram отказался давать ключи шифрования и его пришлось заблокировать, продолжил эксперт. При этом, по его словам,

власти не заинтересованы в блокировке подобных ресурсов, из-за чего они были вынуждены переписывать закон, заменяя блокировку на штрафы.

Зыков напомнил, что сейчас уже существует множество способов установить личность интернет-пользователя. Так, человека можно идентифицировать по IP-адресу, номеру телефона или обратиться к администрации социальных сетей, которые часто готовы предоставлять данные интересующих правоохранительные органы людей.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин выразил свое сожаление тем, что инициативы такого уровня, подобно запрету на анонимность в сети, выходят без глубокой аналитики. По его словам, когда происходят такие трагедии, как в Казани, нужно в комплексе рассматривать всю проблематику, так как есть много факторов, которые оказывают негативное воздействие на человека.

«Нельзя говорить о том, что причиной трагедии послужило отсутствие анонимности в интернете. Это неконструктивно. У нас есть пакет Яровой, есть закон об организаторах распространения информации, у нас есть закон о VPN-анонимайзерах. Это те сервисы, которые минимизируют анонимность. Соответственно, возникает вопрос: «Неужели этого не хватает? А почему?» Наверное, потому что сеть — трансграничная и есть не только в России. И чтобы минимизировать свою идентификацию, достаточно воспользоваться любыми программами, которые это позволяют и создаются всего за час. Однако закон пишется полгода, поэтому нужны более естественные системные методы по росту идентификации пользователей. Однако нельзя сказать, что с помощью закона можно ограничить анонимность в сети. Это просто невозможно», — подытожил эксперт.