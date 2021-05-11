Huawei MateBook D 15: быстрый, легкий и многозадачный

Huawei MateBook D 15 — это новый ноутбук от компании Huawei, оснащенный процессором Intel® Core™ i5-1135G7 11‑го поколения. Как утверждает вендор, этот чип в максимальной комплектации позволил увеличить производительность устройства на 38,5% по сравнению с предыдущим поколением MateBook D 15 на базе процессора i5.

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Диагональ ультрабука составила 15,6 дюйма. При этом рамки дисплея довольно узкие — всего 5,3 мм, что позволяет говорить о высокой доле полезной площади экрана. Чтобы достичь таких показателей, веб-камера устройства была спрятана в корпусе над клавиатурой в виде кнопки.

Если «вебка» в данный момент не используется, ее можно «спрятать» одним нажатием и не беспокоиться о том, что кто-то сможет вас увидеть.

Максимальное разрешение экрана — 1920×1080 пикселей, кроме того, он сертифицирован по стандарту защиты зрения от синего света и мерцания TÜV Rheinland.

close Huawei MateBook D 15 Huawei MateBook D 15 Павел Ткачук

В России Huawei MateBook D 15 будет представлен в цвете «космический серый», который выглядит нейтрально и может подойти большому кругу пользователей. Материал корпуса — алюминиевый сплав, приятный наощупь и обеспечивающий устройству внешнюю «солидность». При толщине в 16,9 мм Huawei MateBook D 15 весит всего 1,56 кг — это потрясающий результат для современного ноутбука. Такой вес совершенно точно не остановит пользователя от того, чтобы взять гаджет с собой на работу или в поездку.

Несмотря на тонкий корпус, ноутбук почти не греется из-за системы охлаждения с двумя тепловыми трубками и вентилятором с лопастями S-образной формы. Это не только обеспечивает эффективное охлаждение, но и снижает уровень шума от работы устройства. Услышать, как Huawei MateBook D 15 «гудит» во время использования можно лишь при самых энергоемких процессах вроде обработки видео или во время игр. Также в ноутбуке присутствует производительный режим, который включается комбинацией клавиш Fn+P.

Что касается повседневных задач, то справляться с ними ноутбуку помогает 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц. Пользователю доступно 512 ГБ встроенной памяти, что вполне хватает буквально «на все».

Дополнительной интересной «фичей» Huawei MateBook D 15 является наличие сканера отпечатка пальца прямо на кнопке включения. Устройство само считает отпечаток и далее будет защищать вашу систему от вторжения извне.

Как и многие другие продукты Huawei, Huawei MateBook D 15 поддерживает быстрое сопряжение со смартфонами Huawei, а также функцию «Мультискрин» — после мгновенного подключения друг к другу устройства могут легко обмениваться файлами и совершать голосовые и видеовызовы. Существует возможность открыть файл с телефона на ноутбуке, отредактировать его и сразу же сохранить обратно на телефон, что очень удобно и практично.

close Huawei MateBook D 15 Huawei MateBook D 15 Павел Ткачук

Huawei MateBook D 15 укомплектован очень легким зарядным устройством с разъемом USB-C, которое очень удобно носить с собой и заряжать совместимые устройства. Производитель обещает 2 часа работы ноутбука после всего 15 минут зарядки.

Также Huawei подготовила к релизу «младшего брата» Huawei MateBook D 15 — Huawei MateBook D 14. Диагональ устройства составит 14 дюймов, а размер рамок еще меньше, чем у D 15 — всего 4,8 мм. Как и более дорогая модель, Huawei MateBook D 14 поддерживает разрешение 1920×1080, а также режим защиты зрения. Весит ноутбук 1,38 кг при толщине 15,9 мм.

Внутри Huawei MateBook D 14 установлен процессор Intel® Core™ i5-10210U 10-го поколения. В остальном его характеристики соответствуют D 15 — тот же объем оперативной и внутренней памяти и поддержка функции «Мультискрин».

Старт продаж Huawei MateBook D 15 и Huawei MateBook D 14 в России запланирован на 11 мая 2021 года. Стоимость устройств составит 74 990 рублей и 69 990 рублей соответственно.