Следите за контентом: как дело Snapchat может изменить социальные сети

В 2017 году 20-летний пользователь Snapchat попал в автомобильную аварию, ведя машину на скорости почти 200 км/ч. Он и два несовершеннолетних пассажира погибли. Родители жертв подали в суд на компанию Snap, заявив, что в трагедии виноват фильтр со спидометром, который присутствует в сервисе, а также система поощрений, из-за которой пользователи рискуют своими жизнями.

По версии истцов, многие подростки верили в то, что они получат секретное достижение в рамках Snapchat, если будут удерживать скорость вождения на уровне 160 км/ч.

Между тем руководство Snap упирало на то, что никаких секретных достижений не существует, а ее платформа лишь предоставляет площадку для пользовательского контента, а значит ее защищает Раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций США.

Реклама

Этот раздел защищает владельцев социальных сетей от ответственности за контент, размещенный их пользователями. В нем указано, что владелец интернет-сервиса не может рассматриваться как автор или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Когда дело о смертельном ДТП рассматривалось впервые, суд отклонил все претензии к Snap, сославшись на Раздел 230.

Однако в мае 2021 года Апелляционный суд девятого округа США возобновил дело, сообщает The Verge. Snap не был признан виновным, но судья подчеркнул, что компания может понести ответственность за аварию, так как «стоит за разработкой» системы вознаграждений и фильтра скорости. «Если вкратце, Snap, Inc. был предъявлен иск за предсказуемые последствия создания Snapchat таким образом, что он поощрял опасное поведение», — говорится в постановлении суда.

У Snap еще есть шанс выиграть это дело, но в то же время оно может создать прецедент, из-за которого Раздел 230 не будет трактоваться в пользу социальных сетей, как это было раньше.

«В самом фильтре «скорость» нет ничего экстраординарного — он точно так же, как и многие другие фильтры, позволяет пользователям создавать дополнительные эффекты для своего контента или информировать о неявных сопутствующих обстоятельствах, например, таких как время, температура или высота. И в целом, все эти возможности реализуются с целью повышения привлекательности приложений и их использования пользователями в развлекательных целях, — отмечает Александр Ревский, исполнительный директор iMARS Communications. —

Ключевым моментом в деле становится факт наличия или отсутствия какой-либо мотивации со стороны приложения к использованию данного фильтра и поощрений при достижении определенных показателей.

В таком случае следует уже говорить об этичности действий компании и ее ответственности перед обществом, понимая, что если ставится задача превзойти определенную высокую скорость и не говорится, о том, как это должно произойти или какие угрозы может за собой нести, есть высокий шанс, что подростки, как основная целевая группа подобных фильтров, обязательно постараются сделать это, используя, в первую очередь, автомобиль. А это может повлечь трагические последствия».

В случае итогового положительного решения суда это судебное разбирательство может полностью перевернуть рынок подобных дополнительных функций приложений и, скорее всего, вызвать значительное количество похожих исков.

Это очень серьезный прецедент, который может в целом повлиять на отношение социальных сетей к публикуемому ими контенту и привести к другим подобного рода искам с большими требованиями, соглашается Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency.

«Такое решение суда говорит о том, что социальные платформы будут все больше обязывать следить за контентом, проводить его модерацию, и может привести к определенным сдвигам в законодательстве, поскольку здесь может быть затронута свобода слова, которая защищена поправкой к Конституции.

В целом же мы видим тренд на то, чтобы социальные сети из просто платформы для публикации превращались в арбитра размещенной там информации, исходя из влияния на общество и поступки, которые совершают люди.

В принципе, такие судебные процессы — это продолжение процессов 80-х годов, когда известные рок-группы обвиняли в том, что подростки совершали под влиянием их произведений опасные для жизни поступки», — заявил Шерман.

По мнению эксперта, это не последний суд по данному делу и оно вполне может дойти и до Верховного Суда. При этом он не исключил того, что соцсети сделают шаг на опережение и начнут заниматься фильтрацией контента, чтобы обезопасить себя от судебных прецедентов.

«Здесь можно вспомнить и громкие судебные процессы против табачных компаний, которым в итоге присуждали многомиллиардные выплаты курильщикам, которые заболели раком, а из последних ситуаций можно вспомнить трэш-стримы на Youtube, один из которых несколько месяцев назад закончился гибелью участницы. Так или иначе, но соцсети просто из наблюдателя и технической стороны процесса превращаются в его участника и арбитра», — заключил Шерман.