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«Нарушает законодательство ЕС»: Apple грозит многомиллиардный штраф

Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

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Reuters
Европейская комиссия выдвинула обвинения против IT-гиганта Apple — компанию обвиняют в недобросовестной конкуренции и злоупотреблении доминирующим положением своего магазина App Store. Расследование практик купертиновцев началось после жалобы со стороны стримингового сервиса Spotify, который давно считает себя «врагом» Apple. Теперь компании Тима Кука грозит крупный штраф, эквивалентный 10% ее ежегодной выручке.
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Компанию Apple обвинили в нарушении европейского антимонопольного законодательства, сообщает The Verge. Инициатором расследования стал стриминговый сервис Spotify, который подал жалобу на IT-гиганта еще в 2019 году.

Европейская комиссия обнаружила, что Apple «занимает доминирующее положение на рынке дистрибьюции музыкальных стриминговых приложений с помощью App Store». В политике компании в отношении своего магазина регулятор заинтересовали два правила. Первое — это обязательное использование разработчиками приложений внутренней системы покупок (с которой Apple взимает 30%-й налог), а второе — запрет на информирование пользователей о том, что за пределами App Store существуют другие платежные опции. 

ЕК установила, что комиссия в 30% (которую также называют «налогом Apple») привела к росту цен на услуги для потребителя, так как большинство владельцев стриминговых платформ переложило этот налог на плечи пользователей, увеличив плату за использование.

«Наше предварительное заключение: Apple нарушает антимонопольное законодательство ЕС. AppleMusic является конкурентом других музыкальных стриминговых сервисов, но Apple взимает высокую комиссию с других участников рынка в App Store и не дает им уведомлять пользователей о других опциях для подписки. В результате страдают потребители», — пишет в своем Twitter-аккаунте европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Все вышеперечисленное является первоначальным перечнем претензий, которые Комиссия имеет к Apple как к потенциальному нарушителю антимонопольного законодательства. У компании есть возможность ответить на обвинения ЕК в течение следующих 12 недель. Конкретно это дело касается практик купертиновцев в отношении музыкального стриминга, но известно, что Европейский союз также ведет аналогичное дело, касающееся распространения электронных книг. Также Вестагер сообщила, что Еврокомиссия заинтересовалась политикой Apple по распространению мобильных игр в App Store.

Если Apple будет признана виновной в нарушении европейского законодательства, то ей грозит штраф в размере 10% от ее ежегодного оборота. Так как в прошлом году выручка компании составила $274,5 млрд, то денежные санкции в отношении «яблока» могут достичь $27 млрд. 

Представители Spotify поприветствовали действия Европейской комиссии.

«Обеспечение справедливой работы платформы iOS — важная задача с далеко идущими последствиями, — говорит Хорасио Гутьеррес, главный юрист Spotify. — Заявление Еврокомиссии о нарушениях — важный шаг к тому, чтобы привлечь Apple к ответственности за ее антиконкурентное поведение, обеспечить всех потребителей правом выбора, а разработчиков приложений — равными условиями».

Apple также прокомментировала обвинения в свой адрес.

«Spotify стал крупнейшим в мире музыкальным стриминговым сервисом, и мы гордимся тем, что тоже приняли в этом участие. Spotify не платит Apple комиссию за более чем 99% своих подписчиков, а платит 15% только за тех немногих пользователей, которых они получили через App Store. В основе этого дела лежит требование Spotify о получении возможности рекламировать альтернативную подписку в своем приложении для iOS, но такую практику не допускает ни один магазин в мире. Они хотят пользоваться всеми преимуществами App Store, но не хотят за это платить», — говорится в заявлении «яблока».

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