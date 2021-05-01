«Нарушает законодательство ЕС»: Apple грозит многомиллиардный штраф

Компанию Apple обвинили в нарушении европейского антимонопольного законодательства, сообщает The Verge. Инициатором расследования стал стриминговый сервис Spotify, который подал жалобу на IT-гиганта еще в 2019 году.

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Европейская комиссия обнаружила, что Apple «занимает доминирующее положение на рынке дистрибьюции музыкальных стриминговых приложений с помощью App Store». В политике компании в отношении своего магазина регулятор заинтересовали два правила. Первое — это обязательное использование разработчиками приложений внутренней системы покупок (с которой Apple взимает 30%-й налог), а второе — запрет на информирование пользователей о том, что за пределами App Store существуют другие платежные опции.

ЕК установила, что комиссия в 30% (которую также называют «налогом Apple») привела к росту цен на услуги для потребителя, так как большинство владельцев стриминговых платформ переложило этот налог на плечи пользователей, увеличив плату за использование.

«Наше предварительное заключение: Apple нарушает антимонопольное законодательство ЕС. AppleMusic является конкурентом других музыкальных стриминговых сервисов, но Apple взимает высокую комиссию с других участников рынка в App Store и не дает им уведомлять пользователей о других опциях для подписки. В результате страдают потребители», — пишет в своем Twitter-аккаунте европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Our preliminary conclusion: @Apple is in breach of EU competition law. @AppleMusic compete with other music streaming services. But @Apple charges high commission fees on rivals in the App store & forbids them to inform of alternative subscription options. Consumers losing out. — Margrethe Vestager (@vestager) April 30, 2021

Все вышеперечисленное является первоначальным перечнем претензий, которые Комиссия имеет к Apple как к потенциальному нарушителю антимонопольного законодательства. У компании есть возможность ответить на обвинения ЕК в течение следующих 12 недель. Конкретно это дело касается практик купертиновцев в отношении музыкального стриминга, но известно, что Европейский союз также ведет аналогичное дело, касающееся распространения электронных книг. Также Вестагер сообщила, что Еврокомиссия заинтересовалась политикой Apple по распространению мобильных игр в App Store.

Если Apple будет признана виновной в нарушении европейского законодательства, то ей грозит штраф в размере 10% от ее ежегодного оборота. Так как в прошлом году выручка компании составила $274,5 млрд, то денежные санкции в отношении «яблока» могут достичь $27 млрд.

Представители Spotify поприветствовали действия Европейской комиссии.

«Обеспечение справедливой работы платформы iOS — важная задача с далеко идущими последствиями, — говорит Хорасио Гутьеррес, главный юрист Spotify. — Заявление Еврокомиссии о нарушениях — важный шаг к тому, чтобы привлечь Apple к ответственности за ее антиконкурентное поведение, обеспечить всех потребителей правом выбора, а разработчиков приложений — равными условиями».

Apple также прокомментировала обвинения в свой адрес.

«Spotify стал крупнейшим в мире музыкальным стриминговым сервисом, и мы гордимся тем, что тоже приняли в этом участие. Spotify не платит Apple комиссию за более чем 99% своих подписчиков, а платит 15% только за тех немногих пользователей, которых они получили через App Store. В основе этого дела лежит требование Spotify о получении возможности рекламировать альтернативную подписку в своем приложении для iOS, но такую практику не допускает ни один магазин в мире. Они хотят пользоваться всеми преимуществами App Store, но не хотят за это платить», — говорится в заявлении «яблока».