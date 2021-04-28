Telegram вводит платежную систему. Эксперты ждут наплыва мошенников

В Telegram появилась платформа платежей, которая работает в любом чате мессенджера, включая группы и каналы. Информация о новой функции была размещена на официальном сайте сервиса. Теперь товары и услуги можно оплачивать при помощи банковских карт, не покидая мессенджер.

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«Платформа для платежей открытая и бесплатная – Telegram не берет комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар», — говорится в сообщении администрации мессенджера.

Между тем некоторые эксперты по кибербезопасности считают, что мошенники непременно воспользуются новой функцией, пишет газета «Коммерсант». По мнению специалистов, это создаст угрозу для пользователей из России и увеличит риски использования мессенджера. Так, ИБ-исследователи указали на то, что

возможность оплатить товар внутри Telegram спровоцирует появление большого количества фейковых торговых площадок, нелегальный захват уже существующих, подмену платежных реквизитов, а также рассылки о бонусных и скидочных акциях, за которыми будут стоять мошенники.

Депутат Госдумы и член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале также предостерег россиян от использования встроенных в мессенджер платежных инструментов.

«Мессенджер с возможностью переводов денег и платежей — это не новость в современном мире. Опыт китайского WeChat свидетельствует, что такую систему можно сделать массовой и при этом надежной. И, все же, заложенный в «телегу» принцип анонимности (никто точно не знает, кто на самом деле владеет тем или иным каналом) противоречит требованиям, обычно предъявляемым к обеспечению финансовых транзакций.

Пусть пока в Telegram платят продвинутые гики.

А обычным пользователям лучше понаблюдать, как оно получится», — считает депутат.

ИБ-евангелист Avast Луис Корронс в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что, согласно утверждениям Telegram, платежная информация остается конфиденциальной, поэтому в этом плане компания пока не видит никакой дополнительной опасности в самой функции.

«Главная опасность –– злоумышленники, которые будут маскироваться под легальных продавцов. Они могут обманывать пользователей, создавая фиктивные магазины или предлагая им поддельные товары.

Важно убедиться, что вы действительно контактируете с официальными поставщиками или магазинами.

Иногда это может быть сложно, поскольку, например, нет значка «проверенной учетной записи», которая могла бы подтвердить, верифицировать аккаунт магазина. В любом случае бренды, принимающие оплату через Telegram, будут сообщать об этом на своих сайтах — и таким образом можно дополнительно убедиться, все ли хорошо. Но пользователи всегда должны проявлять осмотрительность и быть очень внимательными при отправке денег или совершении платежей в сети», — заключил Корронс.