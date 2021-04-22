«Убирает страх»: как VR помогает реабилитироваться после травм

«Я прошел через физиотерапию из-за множества различных травм, и иногда, когда я возвращаюсь домой, я не уверен в том, что смогу выполнить то или иное действие, как мне подготовить свое тело к его выполнению? VR может помочь справиться с этим, помочь точно понимать, как именно выполнять то или иное движение. Вдобавок VR может обеспечить дополнительную мотивацию для выполнения упражнений», — сообщил директор исследований медицинских услуг в медицинском центре Cedars-Sinai Бреннан М. Шпигель The New York Times.

Виртуальная реальность и раньше использовалась для реабилитации пациентов, однако пандемия коронавируса ускорила развитие технологий, которые используются в медицине.

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«Во-первых, это просто намного веселее, чем традиционные реабилитационные упражнения. И у VR есть сверхъестественная способность подталкивать человеческий мозг так, как другие аудиовизуальные средства не могут», — сказал доктор Шпигель, который является одним из ведущих экспертов по использованию виртуальной реальности в здравоохранении.

На текущий момент в США применяются восемь программ терапии, многие из которых являются VR-играми.

«Чтобы распространить использование VR в реабилитационных целях, нужно собрать массу доказательств того, что технология эффективна, и сделать ее менее дорогостоящей. Мы должны продемонстрировать, что мы можем снизить стоимость медицинской помощи, а не просто добавить затрат», — сказал исполнительный директор и основатель AppliedVR, которая предоставляет VR-оборудование для реабилитации, Мэтью Стаудт.

Исследования по использованию VR в физиотерапии находятся на ранних стадиях, однако анализ 27 экспериментов, проведенный доцентом кафедры маркетинга в Университете Южной Алабамы Мэттом С. Говардом, показал, что VR-терапия в целом более эффективна, чем традиционные программы реабилитации. Кроме того, VR-терапия может предоставить данные врачу о том, как часто и насколько хорошо пациент выполнял каждое упражнение и необходимы ли какие-либо корректировки в программе.

Однако, по мнению некоторых экспертов, что это не означает, что VR-терапия может полностью заменить привычную.

Ученым только предстоит изучить, как именно активность пациента в виртуальном мире сказывается на реальной производительности, говорит доцент кафедры физиотерапии, двигательных и реабилитационных наук Северо-Восточного университета Даниэль Левак.

«Мы должны рассмотреть обратную сторону отсутствия личного контакта с терапевтами. Я рассматриваю VR как инструмент, который имеет большой потенциал, но мы должны иметь в виду, что он должен дополнять, а не заменять привычную терапию»,— сказала она.

Кроме того, такая терапия связано с некоторыми рисками. Так, клинический специалист по нейрореабилитации и терапевтическим технологиям в Мичиганском медицинском институте Роберт Фергюсон отметил, что врачи должны быть хорошо обучены тому, как использовать технологию наиболее полезно и эффективно.

По его словам, в виртуальной реальности люди работают более усердно и менее чувствительны к боли, что может быть опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Я благодарна игровым технологиям, помогающим в реабилитации. 28% людей можно было бы вернуть к нормальной жизни, если убрать их страх и психологическое ограничение, «я не такой», «я никогда не смогу...». В игровой форме белковые молекулы, которые выполняют функцию нейротрансмиттера, переносят сигнал от центральной нервной системы по нейронной цепи.

Проще говоря, отключается работа «думающего» мозга, включается «чувствующий», поэтому люди совершают шаги в процессе игры, а затем и в нормальной жизни.

Поэтому с точки зрения психоанализа это действенный инструмент. С точки зрения опорно-двигательной системы, здесь главное — не оставлять бесконтрольно человека в момент погружения VR/AR, и все риски будут минимизированы», — считает основательница экосистемы биохакинга AIBY Ольга Осокина.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, метод VR-реабилитации относительно новый, однако за последние три года по нему уже проведено более 2,5 тысячи исследований, касающихся использования VR в реабилитации детей и взрослых при разных заболеваниях. В проведенных исследованиях сравниваются больные, которые проходили реабилитацию с помощью VR-технологий, с теми, кто проходит стандартную реабилитацию – с помощью ЛФК или физиотерапии.

«Исследования действительно показывают, что для двигательной реабилитации VR эффективнее стандартного метода – это касается реабилитации при болезни Паркинсона, реабилитации после спинальных травм и реабилитации детей с церебральным параличом. При реабилитации с VR улучшаются координация движений и баланс», — говорит Ткаченко.

По ее словам, пациент чувствует большую приверженность этой терапии, ему интересно за счет эффекта геймификации.

«При реабилитации с VR он не просто выполняет упражнения, потому что это необходимо, а совершает действия, чтобы достичь какой-то цели, получить хоть и виртуальный, но «приз». Поэтому приверженность такой терапии у пациента выше – соответственно, результаты лучше», — рассуждает эксперт.

Тем не менее, отмечаются и риски у такого метода восстановления — прежде всего, они актуальны для пожилых пациентов.

«Например, отмечается, что пожилые пациенты хуже ориентируются в VR, что они могут, наоборот, получить травму, не скоординировать движение. В особенности опасной VR-реабилитация может стать для пациентов с заболеваниями сердца: это связано с тем, что им сложно рассчитать свою нагрузку, – что и может привести к негативным последствиям. Поэтому реабилитацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязательно должен сопровождать врач, чтобы контролировать нагрузку пациента и динамику его показателей», — заключает эксперт.