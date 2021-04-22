Вторая жизнь: как можно использовать старые смартфоны

Южнокорейский вендор Samsung озаботился вторичным использованием своих смартфонов, сообщает портал Ars Technica. Производитель объявил о старте официальной upcycling-программы, которая позволит превратить старые устройства Galaxy в полезные гаджеты.

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Речь идет о моделях Galaxy S, Note и серии Z, выпущенных после 2018 года, если на них установлена операционная система Android 9 или новее. В будущем Samsung обещает расширить список устройств, которые войдут в программу вторичного использования.

Пользователям, которые захотят воспользоваться предложением, необходимо установить обновление программного обеспечения с помощью сервиса SmartThings.

После этого смартфон сможет выполнять две базовые функции умного дома.

Первая — выступать в качестве аудиосенсора, который фиксирует плач ребенка, лай собаки или стук в дверь. Когда устройство «услышит» любой из этих звуков, он уведомит о них владельца.

Вторая функция — это датчик света, который автоматически включает лампу, если в комнате становится достаточно темно. Samsung уверяет, что в обновлении ПО присутствует оптимизация аккумулятора, которая позволит смартфону работать без подзарядки долгое время.

На текущий момент новая функция проходит бета-тестирование в США, Великобритании и Южной Корее. По его окончании можно ожидать расширения программы на другие страны.

Между тем, как отмечает портал The Verge,

сценарии от Samsung — не единственные способы использования устаревших телефонов, которые были заменены на более современные, и теперь просто занимают место в столе.

Так, некоторые путешественники часто берут с собой два гаджета, чтобы застраховать себя от потери или кражи основного устройства. Использование старого смартфона — гораздо более удобный, простой и недорогой способ выйти на связь в экстренном случае, чем покупка нового гаджета в незнакомой местности.

Также ненужные смартфоны можно использовать в качестве дополнительного пульта дистанционного управления для телевизоров или ТВ-приставок для стриминга. Некоторые гаджеты могут применяться как замена контроллеров для игровых консолей — для этого понадобится дополнительное программное обеспечение.

В век пандемии важное значение имеют видеовстречи, но у некоторых компьютеров отсутствует веб-камера. На помощь может прийти старый телефон, который можно установить на треногу или закрепить на специальной подставке — он будет работать не хуже, а может и лучше специализированной камеры, а также позволить сэкономить деньги на покупку отдельного устройства.

Еще одним неплохим вариантом применения устаревшего смартфона станет его самостоятельный разбор на запчасти, либо продажа тем фирмам, которые занимаются этим профессионально.