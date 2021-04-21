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Тормозной след: почему китайцы протестуют против Tesla

Китаянка устроила протест против Tesla из-за неисправных тормозов

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Ng Han Guan/AP
На автошоу Auto Shanghai в Шанхае женщина в футболке со слоганом «У Tesla всегда отказывают тормоза» залезла на крышу одного из электрокаров Илона Маска и кричала о том, что автопроизводитель должен уйти с китайского рынка. Потребители из КНР уже давно жалуются на автомобили Tesla. Почему китайцы не могут найти общий язык с американской компанией — разобралась «Газета.Ru».
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Китаянка, недовольная качеством электрических автомобилей от Илона Маска, устроила дебош на стенде Tesla во время автовыставки Auto Shanghai 2021, сообщает портал The Verge.

Женщина по фамилии Чжан в футболке с надписью «У Tesla всегда отказывают тормоза» залезла на крышу электрокара Tesla Model 3 и кричала о том, что у всех машин компании неисправная тормозная система. Также нарушительница общественного порядка выкрикивала призывы убрать американского автопроизводителя с китайского рынка.

Чжан была задержана полицией и арестована на пять суток. Как выяснили СМИ, гражданка Китая и ранее протестовала из-за неработающих тормозов у электрокаров Tesla после того, как попала в аварию из-за неисправности.

Китайское подразделение Tesla первоначально заявило, что Чжан разбила свою машину из-за превышения скорости и неисправность автомобиля здесь ни при чем. Также компания признала, что до сих пор не смогла завоевать любовь среди китайских потребителей и удовлетворить их запросы.

Такая реакция со стороны американской компании лишь усугубила ситуацию: одно государственное новостное издание призвало провести расследование по делу о неисправных тормозах в электрокарах, другое обвинило Tesla в неискренности и усомнилось в честности компании.

После этого Tesla опубликовала извинения за то, что не обратила внимание на претензии Чжан ранее и не предприняла никаких действий, чтобы устранить проблему.

Китайские клиенты уже давно жалуются на автомобили Tesla. Как отмечает The Next Web, в марте другая гражданка Китая из провинции Хэнань устроила одиночный пикет перед местным магазином Tesla, написав на своей машине: «У Tesla всегда отказывают тормоза». Также китаянка кричала, что электрокар из-за дефекта тормозов чуть не убил всю ее семью. Всего в Китае насчитывается пять подобных случаев.

Кроме проблем с тормозами, китайские пользователи также сообщали о возгорании батарей, неожиданном ускорении машины и сбоях в работе ПО во время езды.

Из-за большого количества жалоб от потребителей на качество электрических автомобилей в январе 2020 года в КНР состоялось правительственное совещание по теме безопасности, по итогу которого Tesla попросили вести свою деятельность в рамках китайского законодательства.

В ответ Tesla заявила, что проведет инспекцию своего китайского подразделения, однако никаких новостей о ходе проверки не появлялось.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк отметил, что утверждать, будто китайцы не любят Tesla, нельзя. Так, несмотря на большое количество жалоб на американские электрокары, в первом квартале 2021 года Tesla реализовала в Китае около 69 тыс. электромобилей, что составляет 37% от ее продаж по всему миру.

«В Китае активно наращивают производство электромобилей, и у Tesla есть несколько конкурентов на местном рынке. Китайские конкуренты Tesla производят гораздо более дешевые аналоги... Tesla на сегодня выигрывает конкурентную гонку за китайский рынок, но число модификаций электротранспорта с разными типами аккумуляторов и стремительным развитием «автопилотов» оставляет Tesla лишь нишу на китайском рынке», — заключил эксперт.

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