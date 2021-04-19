«Потеря для всей индустрии»: скончался создатель формата PDF

В возрасте 81 года из жизни ушел Чарльз «Чак» Гешке, сооснователь IT-компании Adobe. Об этом говорится в официальном сообщении бренда.

«С грустью сообщаем о смерти любимого сооснователя Adobe Чарльза Гешке. Он скончался в пятницу в окружении своей семьи», — заявили в компании.

We're deeply saddened to share that our beloved co-founder, Dr. Chuck Geschke, has passed away. Chuck was a hero and guiding light for so many of us in the technology industry. He leaves an indelible mark on our company and the world. Twitter pic.twitter.com/FhNY8iN7Dx — Adobe (@Adobe) April 17, 2021

«Это огромная потеря для сообщества Adobe и всей технологической индустрии, для которой он на протяжении многих лет был образцом для подражания», — говорится в письме генерального директора Adobe Шантану Нарайена, адресованном всем сотрудникам компании.

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Чарльз Гешке основал Adobe в 1982 году вместе со своим коллегой из Xerox Джоном Уорноком.

Первым знаковым продуктом компании стал Adobe PostScript — язык программирования, ставший стандартом в сфере обработки изображений и осуществления печати. Благодаря ему современные устройства могут выполнять печать изображений любой сложности.

Впоследствии Гешке и Уорнок приложили руку к разработке ряда продуктов из сферы программного обеспечения, которые являются актуальными и по сей день — это формат документов PDF, а также программы Acrobat, Illustrator, Premiere Pro, Photoshop и многие другие.

«Я не мог себе представить более приятного и способного делового партнера. Смерть Чака оставит огромную дыру в сердце, со мной согласятся все те, кто его знал», — так прокомментировал смерть друга Джон Уорнок.

В 1992 году Чарльз Гешке попал в заголовки американской прессы по всей стране — его похитили недалеко от штаб-квартиры Adobe два злоумышленника с целью выкупа. Гешке на протяжении четырех дней держали под дулом пистолета. Когда один из преступников отправился забирать выкуп, его задержали агенты ФБР и вынудили рассказать о том, где держат Гешке. В результате спецоперации заложник, которому на тот момент было 52 года, был освобожден.

В 2009 году президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока Национальной медалью в области технологий и инноваций.

Чарльз Гешке занимал должность главного операционного директора Adobe с декабря 1986 года по июль 1994 года. Затем он стал президентом компании в период с апреля 1989 года до своей отставки в апреле 2000 года. С 1997 по 2017 год он вместе с Джоном Уорноком выступали в качестве председателей совета директоров. Вплоть до 2020 года Чарльз Гешке сохранял должность в совете пока не получил статус почетного члена правления.

Чарльз Гешке был женат на своей супруге Нэнси на протяжении 56 лет. У пары есть трое детей и семеро внуков.

«Он был известным бизнесменом, основателем крупной международной компании и, конечно же, он очень, очень гордился этим. Это было огромным достижением в его жизни, но на самом деле в центре его внимания всегда была семья. Он часто называл себя самым счастливым человеком в мире», — заявила вдова разработчика.