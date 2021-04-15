Обходной маневр: как ФБР удалось взломать iPhone без помощи Apple

Американские спецслужбы обратились к небольшой австралийской компании Azimuth Security, чтобы ее специалисты помогли взломать iPhone, который принадлежал террористу, расстрелявшему 14 человек в Сан-Бернардино, сообщает Washington Post.

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Сайед Фарук и его супруга устроили массовый расстрел в 2015 году около здания центра для людей с ограниченным возможностями. Впоследствии оба преступника были ликвидированы полицией, а в их внедорожнике был обнаружен заблокированный iPhone 5C, принадлежащий Фаруку.

ФБР обратились в Apple с требованием предоставить доступ к смартфону, но компания заявила о том, что не может помочь, поскольку сама архитектура iPhone не предполагает бэкдоров — разблокировать его может только владелец при помощи пароля.

При этом перед ФБР встала нетривиальная задача — на то, чтобы угадать секретную комбинацию к устройству, отводилось ограниченное количество попыток, после чего смартфон стер все бы все существующие на нем данные. Тогда спецагенты и связались с Azimuth Security, которые нашли уязвимость, с помощью которой разблокировка стала возможной.

Уязвимость крылась в программном обеспечении, созданном Mozilla. Исследователям удалось связать еще два эксплойта между собой и получить доступ к процессору смартфона, чтобы запускать на нем собственные программы. В результате сотрудники Azimuth создали ПО, которое смогло проверить все существующие комбинации таким образом, чтобы iPhone не фиксировал неудачные попытки, и в результате разблокировали устройство.

Эта процедура обошлась ФБР в $900 тыс., которые были переданы австралийской компании. Как оказалось, на смартфоне террориста не было ничего ценного, что помогло бы спецагентам в расследовании.

Между тем, тот факт, что Apple не подчинилась требованиям ФБР, и спецслужбам пришлось задействовать стороннюю компанию, помог избежать появления прецедента, согласно которому купертиновцам пришлось бы добавлять в свои устройства специальные бэкдоры.

В январе 2020 года Уильям Барр, который в то время занимал должность генерального прокурора США, обвинил Apple в отсутствии достаточного содействия спецслужбам при раскрытии резонансных преступлений. В качестве примера он привел трагедию 2019 года, в ходе которой саудовский военный Мохаммед Саид Альшамрани застрелил трех человек в городе Пенсакола, после чего был устранен правоохранительными органами.

ФБР обнаружило два iPhone, и обратилось за помощью к Apple, но компания ничем не смогла помочь спецслужбам. В своем официальном заявлении купертиновцы опровергли обвинения Барра.

«Мы не согласны с тем, что Apple не оказала существенной помощи в расследовании дела в Пенсаколе… Мы всегда говорили о том, что не существует такого понятия, как бэкдор только для хороших парней. Бэкдоры также могут быть использованы теми, кто угрожает нашей национальной безопасности и безопасности данных наших клиентов. Сегодня правоохранительные органы имеют доступ к большим объемам данных, поэтому американцам не приходится выбирать между ослаблением шифрования и раскрытием дел. Мы считаем, что шифрование жизненно важно для защиты нашей страны и данных наших юзеров», — заявили в пресс-службе компании.