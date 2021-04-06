Поставят диагноз, предскажут пандемию: какие приложения появились благодаря COVID-19

Американские ученые-инфекционисты из Калифорнийского университета Дэвиса разработали приложение SpillOver, которое может предвидеть будущие пандемии, сообщает Forbes.

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В основе приложения лежит инструмент для оценки риска, который сравнивает вирусы, носителей и окружающую среду, чтобы найти те патогены, которые имеют самый высокий риск зоонозного распространения. Другими словами, SpillOver находит вирусы, которые с наибольшей вероятностью могут передаться от животного человеку. Такая система оценки была позаимствована из приложений, которые используют банки и страховые компании для анализа рисков.

«SARS-CoV-2— это всего лишь один пример из многих тысяч вирусов, которые потенциально могут передаваться от животных к людям. Мы должны не только идентифицировать подобные вирусы, но и выявлять наиболее опасные из них, пока нас не застала другая пандемия», — заявила одна из разработчиков SpillOver Зои Грейндж.

Приложение уже классифицировало 887 вирусов животных при помощи данных, собранных из открытых источников. Список самых потенциально опасных из них возглавили 12 известных патогенов, включая SARS CoV-2, который занимает второе место, уступая лишь вирусам Эбола и Ласса, по степени вредоносного влияния на здоровье человека.

Кроме уже известных патогенов, в список были внесены и недавно открытые коронавирусы с наиболее высоким риском распространения, например, PREDICT_CoV-35, который вошел в топ-20.

Приложение имеет открытый исходный код, так что новые вирусы могут быть добавлены и проанализированы в любое время. Чем больше информации будет добавлено в SpillOver, тем точнее будет прогноз потенциальной пандемии, отмечают разработчики.

«SpillOver — это инструмент, который может помочь человечеству выйти за рамки привычного анализа вирусов, что позволит лучше выявлять новые угрозы на ранней стадии. SpillOver может помочь нам лучше понимать вирусные угрозы и позволит нам действовать на опережение, чтобы снизить риски появления пандемии», — заявила профессор Калифорнийской школы ветеринарной медицины Дэвиса, директор-основатель Института One Health Institute и бывший глобальный директор PREDICT Джонна Мазет.

За год пандемии появилась далеко не одна технология или приложение, призванное помочь человечеству в борьбе с новыми вызовами. Так, в 2020 году

ученые создали нейросеть, которая способна определить наличие коронавируса в организме по звуку кашля, даже если у больного нет симптомов.

Дело в том, что даже при бессимптомном протекании болезни коронавирус все равно влияет на издаваемые человеком звуки. Для постановки диагноза нейросеть анализирует следующие параметры: силу голосовых связок, изменения в работе легких и дыхательных путей, а также мышечную деградацию.

В апреле прошлого года исследователи из Кембриджского университета также разработали приложение COVID-19 Sounds для сбора данных о кашле и изменениях голоса и дыхания у пациентов с коронавирусом. Ученые пообещали, что в дальнейшем с помощью ПО можно будет диагностировать и другие заболевания.

Помимо приложений для постановки диагноза в первый год пандемии было также разработано несколько видов ПО для соблюдения социальной дистанции. Например, Social Distance Alert помогает пользователям отследить контакты человека, чтобы понять, общался ли он с зараженным, также оно может уведомлять пользователя о нарушении дистанции, которую необходимо соблюдать для снижения рисков заражения.