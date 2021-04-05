Станет шире, но короче: iPhone 13 Pro дадут новую «монобровь»

В сети появились изображения макета смартфона iPhone 13 Pro, который должен выйти осенью 2021 года. Снимки опубликовал портал 9to5Mac со ссылкой на японский блог Macotakara.

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Macotakara одним из первых публикует фото макетов будущих гаджетов Apple практически каждый год. Эти макеты дают представление о том, как будет выглядеть новое устройство, основываясь на информации, полученной от источников, участвующих в цепочке поставок компании. Как правило, информация из этого блога отличается правдивостью и точностью.

На этот раз японцы показали, каким может быть условный iPhone 13 Pro — новый «яблочный» флагман, анонс которого ожидается в сентябре.

На одном из снимков можно увидеть сравнение устройства с прошлогодним iPhone 12 Pro.

Если прогнозы Macotakara окажутся правдой, то в этом году новая линейка смартфонов от Apple получит уменьшенную «челку» — так называют вырез в верхней части экрана, который уже стал притчей во языцех среди фанатов «яблока».

Photo of an #iPhone13 / 12S mock up shared by Macotakara depicting a repositioned speaker and smaller notch.



We saw a lot of this leading up to the release of the #iPhone12 last year but could this actually be legit this time? Are we getting a smaller notch?? Twitter — Apple Bizz (@theapplebizz) April 5, 2021

Крупная «челка», или «монобровь», является одной из самых ненавидимых среди пользователей деталей дизайна iPhone с 2017 года, когда публике впервые был представлен iPhone X. Фанаты были недовольны тем, что большой вырез мешает им наслаждаться безрамочным экраном и вообще выглядит «по-уродски». Однако в Apple не только не отказались от «моноброви», но и продолжают использовать ее во всех своих новых устройствах. В компании утверждают, что большой вырез является единственным способом разместить на передней поверхности смартфона фронтальную камеру и сканер лица, сохранив при этом достойное соотношение площади экрана к корпусу. Между тем многие конкуренты купертиновцев уже давно отказались от длинной «челки», заменив ее на компактную «точку».

По данным Macotakara, ширина выреза у iPhone 13 Pro составит 5,35 мм против 5,3 мм у выреза iPhone 12 Pro, а вот длина будет равняться 26,8 мм против 34,83 мм у прошлогодней модели.

Это означает, что «челка» станет совсем немного шире, но заметно короче.

Это стало возможным благодаря тому, что динамик нового устройства будет размещаться практически на верхней кромке корпуса — ранее ожидалось, что это дизайнерское решение будет применено еще в двенадцатой линейке. Судя по макету, фронтальная камера гаджета «переедет» с правого края в левый. У портала нет логично объяснения для того шага, но, вероятно, это связано с внутренним расположением сенсоров внутри выреза.

В остальном дизайн условного iPhone 13 Pro практически не отличить от iPhone 12 Pro. Это совпадает со слухами о том, что в этом году Apple не планирует внедрять в свой смартфон революционные технологии, чтобы приберечь их до следующего года. Некоторые СМИ считают, что из-за этого мир может не увидеть iPhone 13 в 2021 году — из-за того, что изменения в новом поколении устройства будут незначительными, компания может использовать альтернативный нейминг и назвать гаджет iPhone 12s. Также есть мнение, что купертиновцы не захотят выпускать iPhone 13 из-за трискайдекафобии, или боязни числа 13, которая может повлиять на продажи устройства среди суеверных покупателей.