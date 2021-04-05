«Мы готовы договариваться»: Роскомнадзор продлил замедление Twitter

Роскомнадзор решил продлить замедление Twitter до 15 мая, сообщает надзорный орган на своем официальном сайте.

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«С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом Роскомнадзор дал социальной сети дополнительное время на удаление запрещенного контента.

В начале марта стало известно, что с 2017 года Twitter не удалил около 3168 материалов с детской порнографией, призывами к самоубийству и рекламой употребления наркотиков. В связи с этим скорость работы социальной сети была искусственно замедлена на 50%.

Сервису дали один месяц на удаление противоправного контента, в противном случае ведомство обещало полностью заблокировать социальную сеть на территории страны.

После принятия решения о замедлении трафика администрация Twitter удалила около 1,9 тыс. постов. Сейчас процесс удаления был ускорен, и из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент уже удалено около 580.

При этом среднее время удаления составляет 81 час, хотя в российском законодательстве дается срок в 24 часа с момента получения уведомления.

Сообщается, что регулирующий орган продолжит взаимодействие с администрацией платформы для полного и скорейшего удаления всей запрещенной информации.

«Оппозиционеры, исповедующие принцип «чем хуже, тем лучше», все время заявляют, что российское государство мечтает заблокировать все иностранные соцсети. Эти деятели давно уже выписали приговор Twitter и YouTube, а государство их все не блокирует и не блокирует. Расстраивает планы оппозиции», — заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По словам депутата, ситуация с Twitter в очередной раз показывает, что у российских властей нет цели заблокировать иностранный ресурс.

«Мы хотим диалога и готовы договариваться. К сожалению, в отличие от тех же Google или Apple, Twitter занял весьма радикальную позицию.

Запрещенный контент стали, наконец, удалять, но слишком медленно. Но мы готовы дать им еще время, потому что надеемся на диалог.

Нам не нужна блокировка, это была бы точка в отношениях, а Россия заинтересована поддерживать контакт с миром, а не закрываться от него», — пояснил Горелкин.

По его словам, то, как будет развиваться сложившаяся ситуация полностью зависит от решения Twitter.

«Прогнозировать, какое решение они примут, я не берусь. Отмечу только, что не так давно в Турции Twitter проявил полную готовность сотрудничать с государством и выполнять требования правительства. Значит, речь не идет о каких-то незыблемых для компании принципах и священных устоях. Выходит, договориться можно», — заключил депутат.