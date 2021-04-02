Голос молодых: в РФ пройдет первый форум по управлению Интернетом

Молодежь — самый активный пользователь Интернета

Как известно, в России интернетом пользуются порядка 95,5 млн человек, что составляет примерно 78,1% населения. Не секрет, что самой «вовлеченной» в интернет-пространство аудиторией традиционно остается молодежь. Так, доля пользователей интернета в возрасте от 12 до 24 лет в России в прошлом году приблизилась к 100% и составила 97,1%, а в категории от 25 до 34 лет интернетом хотя бы раз в месяц пользовались 95,8% россиян.

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Как результат: любые процессы, происходящие в интернете, – от запуска новых сервисов и площадок до государственных инициатив, направленных на регулирование онлайн-пространства, – прежде всего находят отклик у молодой аудитории.

В этом контексте очевидно, что её участие в развитии виртуальной среды просто необходимо.

Для того, чтобы молодые пользователи интернета смогли обсудить свое видение интернет-среды с экспертами отрасли и выразить мнение о том, как она должна быть устроена и урегулирована, была создана специальная площадка.

В русле общемировой тенденции

«Собственно, в самых разных странах мира существуют молодежные направления форума ООН по управлению интернетом, — рассказывает представитель России в форуме ООН по управлению интернетом, представитель Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации Роман Чуков. — И вот в целом ряде стран, включая Россию, появились национальные, региональные ответвления. Во многих странах также развиваются молодежные форумы по управлению по управлению интернетом. У нас такой форум — а именно первый в России Молодежный форум по управлению Интернетом (Youth RIGF) — впервые и пройдет 6 апреля в Сколтехе.

Аналогичные форумы учреждены в Германии, Аргентине, Италии, Нидерландах, Китае, Индии и других странах.

Их основная цель согласуется с целью российского форума: познакомить молодежь с идеей управления интернетом и вовлечь молодых людей в соответствующие дискуссии на национальном, региональном и глобальном уровнях.

«Я надеюсь, что российский форум станет одним из таких связующих звеньев между молодежной частью общества – молодыми IT-специалистами, молодыми государственными служащими, представителями компаний и их, собственно, всеми взрослыми коллегами», — заявил Чуков в интервью «Газете.Ru».

«Молодежное послание»

По его словам, цель здесь — получение реальной картины того, о чем думает наша молодежь, какие идеи у нее есть. «Потому что молодежь – это всегда драйвер, молодежь – это всегда развитие», — констатировал он.

Итогом работы форума станет своего рода «молодежное послание».

В нём для дальнейшей передачи российскому и мировому интернет-сообществу и будут отражены итоги дискуссий на секциях Форума, а также некая модель того, как молодежь видит будущее интернета.

Еще в прошлом году российская инициатива по учреждению этого форума была признана в ООН, а 11 марта Секретариат ООН направил его организаторам официальное письмо с поздравлениями и благодарностью за проделанную работу по его подготовке.

Признание российской инициативы в ООН

Если говорить более конкретно, то в ООН сочли, что российская инициатива организована в соответствии с главными принципами Форума ООН по управлению Интернетом: открытостью, инклюзивностью, некоммерческим характером.

В секретариате ООН также отметили соответствие программы Молодежного форума в России требованиям NRIs (национальные, субрегиональные, региональные и молодежные инициативы).

Несмотря на то, что в России молодежный форум по управлению интернетом проводится впервые, его повестка отличается точностью и злободневностью.

Вместо того, чтобы взять общие темы, связанные с интернет-пространством, организаторы форума сосредоточились на проблемах, которые актуальны именно сейчас и отражают основные мировые и российские тренды. Так, на форуме обсудят проблему защиты персональных данных – тренд на ограничение их сбора и обработки, нарушающих права пользователей, сейчас сформировался по всему миру.

Секции форума

Как известно, Россия в данном вопросе «на передовой»: еще в конце прошлого года был принят закон, который позволит россиянам требовать удаления своих персональных данных из общего доступа, если их не устраивает то, как они используются. В какой мере вопросы контроля сбора и обработки личных данных зависят от людей, а в какой – от совершенства правового инструментария и технологий, обсудят на форуме.

«Я как раз модерирую секцию «Мои персональные данные», кому они принадлежат и чьи они на самом деле, — отметил Роман Чуков. — Там мы и обсудим всю эту проблематику и с представителями Совета Европы о 108 Конвенции по персональным данным, и с представителями российского бизнеса, и с замруководителя Роскомнадзора о тех форматах в России и мире, о лучших практиках работы с данными, о необходимости каких-то глобальных нормотворческих инициатив. Надеюсь, это все будет очень интересно».

Также эксперты выслушают мнения молодых участников форума по поводу того, как необходимо поддерживать начинающих специалистов, чтобы остановить их отток за рубеж.

Государство уже активно улучшает условия работы для молодежи в ИТ с помощью грантовой поддержки, создания инновационных кластеров, развития ИТ-направлений в вузах, значительных регуляторных послаблений для ИТ-компаний и их сотрудников.

Только за последний год были предложены целых 2 пакета мер поддержки отрасли, один из них с этого года уже реализуется: заработали «цифровые песочницы», проводится налоговый маневр. Мнение молодых специалистов, которое будет озвучено на молодежном форуме, позволит определить дальнейшие векторы развития поддержки российской отрасли.

Поколение ТикТока

В двух других секциях поднимут не менее важные темы: проблему цифровой зависимости и особенности популярных социальных сетей и то, насколько они удовлетворяют интересы своей основной аудитории – молодежи.

«Будет поднята очень хайповая, интересная и нестандартная тема – «2020 год — год ТикТока», — говорит Чуков. --. Интересно будет поговорить о том, как площадка развивается, какие тренды вообще в целом у развития социальных сетей, как мы потребляем контент, какой контент вообще востребован, что нужно молодым людям, почему они видят социальные лифты, в том числе в социальных сетях, в том числе в ТикТоке».

«Если уж речь зашла про социальные лифты, хотел бы отметить, что Росмолодежь будет рассматривать проекты ребят, поданные на наш конкурс форума, — пояснил Роман Чуков. — Возможно, лучшие проекты получат грантовую поддержку».

Развитие начинаний форума

Что же касается дальнейшего развития форума, то именно там будет выбран молодежно-цифровой омбудсмен – это вот такая одна из ярких фишек мероприятия, рассказал «Газете.Ru» Чуков.

«Сейчас там 6 кандидатов, все их профили публично выложены на сайте, люди даже голосуют в их поддержку. И уже на самом форуме будет презентация программ омбудсменов.

Специально выбранное жюри будет оценивать реализуемость этих программ, и на форуме будет выбран представитель молодого поколения России», — отметил он.

«В целом, наш Центр компетенций по глобальной IT-кооперации намерен как раз выступить таким бэк-офисом, в том числе и для молодежного омбудсмена, ну и для взрослых инициатив России по ее сопровождении ее участия в форуме ООН по управлению интернетом», — пояснил Роман Чуков.