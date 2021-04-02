Останется между нами: в каких соцсетях нельзя тайно делать скриншот переписки

Instagram

Instagram не предпринимает никаких действий, если вы делаете скриншот или записываете видео с экрана при просмотре Stories, обычного поста в ленте или музыкального ролика в новом сервисе Reels. Можно также скрытно сделать снимок переписки в личных сообщениях — об этом тоже никто не узнает.

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Однако в Instagram все же предусмотрен механизм оповещения о сделанном скриншоте.

Если пользователь захочет сделать скриншот переписки, фотографии или видео, присланного в режиме исчезающих сообщений в Direct, то Instagram уведомит об этом отправителя.

Этот режим нужно активировать до начала переписки, и тогда по истечении определенного срока весь чат будет удален. Чтобы в этой функции был смысл, администрация сервиса решила отправлять сообщения о сделанном скриншоте участникам секретных чатов.

Ранее в тестовом режиме в Instagram была запущена функция, которая позволяла узнать, кто из подписчиков сделал снимок любой опубликованной «сториз», но впоследствии администрация сервиса решила отказаться от этой практики.

Telegram

В Telegram также есть функция уведомления о сделанных скриншотах, но она работает только в секретных чатах. Если пользователи начали вести такую переписку, то уведомления о сделанных снимках экрана сразу будет направляться собеседнику в соответствующем сообщении.

При этом на некоторых версиях Android сделать скриншот секретного чата вообще нельзя, эта возможность заблокирована. Снять блокировку можно в разделе «Конфиденциальность» в настройках Telegram.

В мессенджере Дурова, как и в Instagram, можно отправлять самоуничтожающиеся фото и видео — на них также распространяется уведомление о скриншоте, даже если они были отправлены в обычном чате.

Viber

Viber с 2017 года уведомляет пользователей только о сделанном снимке экрана секретного чата. При этом уведомления могут получать лишь обладатели смартфонов на базе iOS, в то время как на Android-устройствах возможность делать скриншоты секретных чатов попросту заблокирована.

WhatsApp

Один из самых популярных мессенджеров WhatsApp не получил функцию уведомления о скриншотах от своих разработчиков. Отметим, что

в сервисах-конкурентах уже давно появились и секретные чаты, и возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения, но WhatsApp лишь недавно получил возможность автоматического уничтожения сообщений через семь дней после их отправки.

Не исключено, что уже в скором времени администрация сервиса добавит функцию уведомления.

Facebook Messenger

Facebook Messenger не уведомляет пользователя, если кто-то сделал скриншот переписки, и нет никаких свидетельств того, что эта функция когда-либо появится, так что стоит быть осторожным, отправляя то или иное фото в групповой чат.

Snapchat

Так как в основе работы Snapchat лежит эфемерность сообщений, в социальной сети относятся к скриншотам очень серьезно — если сделать снимок чьего-либо поста, то его автор обязательно узнает об этом. Это касается опубликованных фотографий, видео, «сториз», а также переписок. При возникновении особой необходимости это ограничение можно обойти с помощью сторонних приложений.