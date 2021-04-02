Следуй за стрелочками: Google Maps сориентирует в аэропортах и ТЦ

В Google Maps появится возможность построения маршрутов внутри помещений при помощи технологии дополненной реальности (AR), об этом говорится в официальном блоге Google.

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Речь идет о функции Live View, которая позволяет строить маршруты в дополненной реальности для облегчения ориентирования на местности. Пользователь наводит камеру своего телефона на здание и получает информацию о том, как далеко оно находится и что собой представляет. Если речь идет о следовании маршруту, то на экране гаджета будут появляться специальные стрелки, возникающие на поворотах и переходах. Впервые о Live View стало известно еще в 2019 году.

Теперь же «Живые карты» будут доступны не только на улице, но и в некоторых помещениях.

В частности, нововведение затронет аэропорты, вокзалы и крупные торговые центры, в которых иногда бывает сложно ориентироваться.

Google Maps подскажет, где находится ближайший лифт или эскалатор, туалет или банкомат — в зависимости от точки назначения. Пользователям будет дана информация о том, на каком этаже находится их цель, и как туда быстрее всего добраться. AR-стрелочки будут указывать путь на экране смартфона — точно так же, как вне помещения.

Indoor AR Navigation with Google Maps Twitter — ‍ Derrick Ikenga (@software_artist) March 30, 2021

Как сообщили в Google, функция Live View уже доступна в ряде торговых центров в Чикаго, Лонг-Айленде, Лос-Анджелесе, Ньюарке, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле. В ближайшие месяцы она начнет работать в некоторых аэропортах, ж/д-станциях и моллах в Токио и Цюрихе. В будущем география ее применения будет расширена.

Другим нововведением станет отдельный слой с погодой, на котором пользователь сможет увидеть текущую температуру, прогноз на ближайшие часы и погодные условия в том районе, куда он собирается отправиться.

Кроме того, в «Картах» появятся сведения о загрязнении воздуха.

Эти функции будут доступны как для iOS, так и для Android для пользователей из разных странах — сначала они запустятся в Австралии, Индии и США, а затем распространятся и на другие государства.

See the weather forecast near you with new layers on @GoogleMaps. Now you can check the current and forecasted temperatures, and see the air quality in an area on Google Maps. Learn more → Twitter pic.twitter.com/COuXALdVgR — Google (@Google) March 31, 2021

Также Google-карты будут предлагать пользователю маршруты, которые посчитает наиболее «экологичными» — на них будут учитываться уклоны дороги и пробки. Сервис даст возможность выбрать между обычным и эко-френдли-маршрутом при условии, что ожидаемое время прибытия не будет критически отличаться. Кроме того, пользователь может отключить эту функцию в настройках приложения — тогда система автоматически будет предлагать только самый быстрый маршрут.

From eco-friendly routes to showing weather and air quality layers, @GoogleMaps has an exciting road ahead.



Learn how Google Maps is pushing the boundaries of what a map can do → Twitter Twitter — Google (@Google) March 30, 2021

В компании отметили, что в некоторых городах мира существуют зоны пониженных выбросов, в которых запрещены некоторые типы транспорта. В рамках поддержки этих начинаний в «Картах» появятся уведомления для водителей, чей маршрут будет пролегать через подобные зоны — в них будет сказано, разрешен ли данный тип транспорта в этом районе. Если окажется, что проезд невозможен, система предложит альтернативный путь.