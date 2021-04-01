Квантовый компьютер отправили на борьбу с пандемией

IBM отправит квантовый компьютер в клинику Кливленда, сообщает Business Insider.

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Американская компания и клиника запускают проект Discovery Accelerator [рус. «Ускоритель открытий»], в рамках которого компьютер будет играть роль высокотехнологичной инфраструктуры для Глобального центра исследований патогенов медицинского центра. Эта клиника занимается изучением вирусов и иммунного ответа человека для подготовки и защиты от будущих эпидемий.

Квантовые компьютеры для хранения и обработки больших объемов данных используют квантовые биты или кубиты. В то время как обычные пользовательские ПК используют биты, которые могут быть только в одном состоянии из двух — включенными или выключенными — кубиты могут быть одновременно и включенными, и выключенными, или даже могут находиться в промежуточном состоянии.

Благодаря этому квантовый компьютер может учитывать неопределенность при решении сложных вычислений, на что не способен обычный ПК. Это особенно полезно для моделирования сложных структур, таких как фармацевтический препарат или новый вирус.

«Квантовые вычисления могут оказывать огромное влияние на ключевые проблемы здравоохранения, такие как открытие новых молекул, которые могут служить основой для новых фармацевтических препаратов и стимулировать разработку новых лекарств. Кроме того, они также могут помочь лучше анализировать сложные данных», — заявляет IBM.

Главный специалист по исследованиям больница доктор Лара Джехи отметила, что изучение коронавирусной инфекции будет примером того, как будет использоваться квантовый компьютер. Главная же цель работы — предотвращение следующий пандемии.

Невозможно предсказать, когда и где может возникнуть новая пандемия. Но квантовые вычисления могут помочь ученым подготовиться к ней и быстро среагировать.

Например, с помощью квантовых вычислений можно узнать, как вирус взаимодействует с клетками человеческого тела, какие симптомы следует искать, чтобы быстрее диагностировать болезнь, и разработать наиболее подходящие методы лечения. Также квантовые компьютеры могут анализировать большие объемы данных, чтобы определять, где возникают вспышки вируса еще до того, как это станет очевидным.

«Через 10 лет, когда в мире начнется новая пандемия, мы сможем быстрее справиться с ней. Мы хотим, чтобы вакцины были доступны человечеству спустя несколько месяцев после появления болезни, так как самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся в исследованиях, это недостаточная скорость реакции», — поделилась доктор Джехи.

Лидер направления AI Cloud компании SberCloud Отари Меликишвили соглашается с тем, что квантовые компьютеры помогут медицинским исследованиям и разработке. Кроме того, Меликишвили отмечает, что для исследований в любой области главным параметром остается скорость вычислений.

«Именно поэтому значительная часть современных суперкомпьютеров обслуживает исследовательские центры. На них моделируют различные процессы, и чем быстрее работает вычислительный кластер, тем быстрее происходит построение модели, одной, другой… сотой.

Если речь идет о медицинских исследованиях и борьбе с текущей или будущей пандемией, то мы говорим о моделировании процессов взаимодействия клеток и вирусов.

Создатели квантовых компьютеров обещают качественный скачок в скорости вычислений. В принципе, это возможно, и если квантовые компьютеры действительно смогут его обеспечить, то исследователи смогут быстрее создавать новые вакцины. Все просто, никакой магии. Квантовый компьютер не создаст вакцину сам, но может стать инструментом, ускоряющим этом процесс», — заключает эксперт.