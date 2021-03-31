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iOS 15, очки и обновленный iMac: что покажет Apple на летней презентации

Apple анонсировала даты проведения конференции для разработчиков WWDC

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Apple
На Всемирной конференции разработчиков WWDC, анонсированной Apple, компания представит новые операционные системы, в том числе iOS 15. Эта ОС будет доступна для всех смартфонов, выпущенных после iPhone 7. Кроме того, журналисты ожидают, что в рамках мероприятия могут быть анонсированы «яблочные» очки смешанной реальности, которые уже давно ждут фанаты бренда. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
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Apple объявила даты проведения всемирной конференции разработчиков WWDC21, сообщает портал The Verge.

Мероприятие будет проходить с 7 по 11 июня текущего года в онлайн-режиме из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Для разработчиков участие будет бесплатным. Других подробностей о конференции пока не известно — компания предпочитает хранить их в тайне.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы сделать WWDC21 нашим крупнейшим и лучшим мероприятием на сегодняшний день. И мы рады предложить разработчикам Apple новые инструменты для создания и дальнейшей поддержки приложений, которые меняют наш образ жизни, работу и развлечения», — заявила вице-президент Apple по связям с разработчиками по всему миру Сьюзан Прескотт в пресс-релизе компании.

Как правило, на конференции разработчиков компания из Купертино подробно рассказывает об изменениях, которые происходят в их операционных системах: iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS. Программное обеспечение, анонсированное в июне, выпускается в финальной бета-версии осенью.

Ожидается, что в 2021 году компания продемонстрирует iOS 15. В этой версии ожидаются некоторые новые функции, интерфейс и исправления проблемы безопасности. После проведения мероприятия 15 версия операционной системы будет сразу выпущена в качестве бета-версии для разработчиков. Доступна iOS 15 будет для всех смартфонов, начиная с iPhone 7.

Иногда компания делает сюрпризы, касающиеся аппаратного обеспечения. Так, в прошлом году значительную часть своего выступления Apple посвятила объявлению о переходе линейки Mac на собственные процессоры Apple Silicon. Поскольку этот переход все еще продолжается, то вполне вероятно, что Apple расскажет о своем прогрессе.

Гаджетам на июньском мероприятии обычно уделяется немного времени, но тем не менее Apple иногда не упускает возможности показать новинки.

Так, в 2019 году в рамках WWDC «яблочный» гигант анонсировал новый ПК Mac Pro, а в 2017 году — умный динамик HomePod, обновленные моноблоки iMac и новый планшет iPad Pro.

The Verge предполагает, что на WWDC Apple может впервые показать свои очки дополненной реальности, слухи о которых ходят уже достаточно давно. На такие мысли журналиста натолкнуло изображение, которое сопровождало объявление дат проведения конференции.

Дело в том, что «яблочный» техногигант часто оставляет подсказки в приглашениях к своим мероприятиям. В этот раз на изображении можно увидеть мемоджи в очках, в которых отражаются иконки приложений.

Mashable, в свою очередь, считает, что компания покажет обновленную версию iMac. При этом отмечается, что чего-то принципиально нового ждать не стоит — моноблок будет оснащен «яблочным» чипом, и, помимо классических темного и светлого, компьютер будет выпускаться в необычных цветах, включая зеленый, небесно-голубой и «розовое золото».

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