Каждому по карману: названы лучшие смартфоны 2021 года

Аналитическая компания Consumer Reports обновила свой рейтинг смартфонов на базе Android и iOS, которые она рекомендует к покупке в 2021 году.

Первое место в категории «Лучший iPhone» досталось последнему флагманскому смартфону от Apple iPhone 12 Pro Max. Компания оснастила модель самым быстрым «яблочным» процессором A14 Bionic, OLED-дисплеем, а также возможностью подключения к сети 5G. Такое решение компании позволило смартфону идти в ногу со временем и конкурировать с Android-флагманами.

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Кроме того, iPhone 12 Pro Max имеет большую емкость аккумулятора, что увеличивает время автономной работы устройства до 7 часов, больший дисплей и улучшенные камеры по сравнению с младшей версией iPhone 12 Pro.

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Однако не обошлось без недостатков: так, смартфон достаточно тяжелый, и его сложно использовать одной рукой. В случае, если пользователь не любит громоздкие телефоны, то Consumer Reports рекомендует выбрать iPhone 12 Pro. Цена на смартфон варьируется от 110 тыс. до 140 тыс. рублей в зависимости от объема памяти устройства.

Лучшим Android-телефоном был признан Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, цена на который начинается с 75 тыс. и заканчивается 95 тыс. рублей. Consumer Reports отмечает, что южнокорейский вендор уже давно является лидером рынка среди устройств на базе операционной системы Android, а также стал первой компанией, которая внедрила поддержку 5G в свои устройства.

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При этом стоит отметить, что Samsung планирует отказаться от выпуска линейки фаблетов Galaxy Note, поэтому есть вероятность, что Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G будет последним ее представителем.

Первое место среди подобных досталось этому смартфону за то, что его владелец получает «привилегии премиум-класса»: длительное время работы, качественную фотосъемку и большой удобный дисплей. При этом составитель рейтинга отмечает, что этот фаблет действительно очень крупный, но в работе с 6,9-дюймовым экраном хорошо помогает стилус, с помощью которого также можно рисовать и создавать заметки прямо на экране блокировки.

В категории самых бюджетных телефонов победителем стал OnePlus Nord N10 5G. На российском рынке смартфон можно приобрести за 20 тыс. рублей. Отмечается, что данная модель является самым дешевым устройством с возможностью подключения к 5G-сети.

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OnePlus Nord N10 5G получил оценку «отлично» за производительность, а также неплохую батарею — при тестировании проработала впечатляющие 41,5 часа. Однако камера в телефоне оставляет желать лучшего — нельзя сказать, что она плохая, тем не менее она проигрывает даже в сравнении с другими бюджетными смартфонами. Кроме того, Nord N10 5G — один из немногих современных телефонов, которые вообще никак не защищены от влаги.

Лидером среди гаджетов с лучшим временем автономной работы стал OnePlus Nord N100. Смартфон полностью соответствует своей цене, отмечает Consumer Reports (13-15 тыс. руб. на российском рынке)

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Этот телефон вошел в рейтинг благодаря длительности работы без подзарядки. Во время тестирования Nord N100 проработал 48,5 часов — это чуть больше двух дней и одновременно лучший результат среди всех смартфонов рейтинга.

Кроме того, смартфон оснащен неплохим дисплеем, который может поддерживать частоту обновления в 90 Гц при включении соответствующих параметров в настройках. Однако, несмотря на очень высокие оценки за качество отображения и производительность, камера у этого смартфона совсем не предназначена для художественной съемки.