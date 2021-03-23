Слушать новости
Телеграм: @gazetaru

Социальная реклама в России: перемены не заставят себя ждать

close
Директор института развития интернета Антон Ключкин Директор института развития интернета Антон Ключкин
Директор института развития интернета Антон Ключкин

Директор института развития интернета Антон Ключкин

runet-id.com
В ближайшее время Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о квоте на социальную рекламу в интернете. «Газета.Ru» поговорила с Антоном Ключкиным, генеральным директором АНО «ИРИ», подписантом и инициатором разработки социального меморандума о миссии и перспективах социальной рекламы в России, важности регулирования этой сферы, а также о назревших изменениях в отрасли, которые способны вывести рекламу на качественно новый уровень.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

— Сегодня под социальной рекламой нередко понимают не только тот контент, который меняет отношение людей к проблеме или мотивирует их к действиям, а в целом любой посыл с положительными намерениями. Какой вы видите миссию социальной рекламы в современном обществе? И какой, на ваш взгляд, должна быть социальная реклама в России?

— Понятие социальной рекламы определено в законодательстве, на эту тему написаны десятки, если не сотни работ, которые выделяют разные ее разновидности. Но вы правы, что, если брать достаточно общую характеристику, это некоммерческий продукт, который решает задачи общества и государства, побуждает к действию, пропагандирует ценности, определенный образ жизни.

Социальная реклама существует во всем мире и везде решает схожие задачи. Хотя в той или иной стране она может называться по-разному, каких-то кардинальных отличий между Россией и другими государствами здесь нет. Конечно, в каждой стране она обусловлена местной спецификой, проблемами, вызовами и т. д. Другой вопрос, что социальной рекламы в интернете должно быть существенно больше, и в этом направлении мы работаем совместно с отраслью.

— В мире существует целый ряд практик, связанных с распространением социальной рекламы, в том числе через СМИ и интернет-среду. Какой путь, на ваш взгляд, оптимален для России?

За последние несколько месяцев мы провели большое число встреч с представителями отрасли, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Действительно, у каждой страны свой путь распространения социальной рекламы, все эти практики мы анализируем, чтобы прийти к какому-то оптимальному решению, учитывающему нашу специфику.

Если говорить о мировых практиках, то, наверное, наиболее яркий пример — США и Япония. В этих странах нет законодательного регулирования соцрекламы, а за сферу отвечает независимый орган, объединяющий всех игроков рынка: государство, НКО, бизнес, медиа и т. д. Есть опыт Южной Кореи, где существует законодательное регулирование сферы, а функции разработки и размещения рекламы выполняет государственный орган.

При этом, если само определение соцрекламы в США близко к нашему, то в Корее, например, сбор средств и пожертвований не входит в понятие социальной рекламы.

Здесь важно подчеркнуть, что распространение соцрекламы в этих странах происходит по большей части через традиционные медиа и наружные баннеры — мы же говорим об интернете.

Поэтому во многом наш путь уникален, так как это попытка привести всё к единому знаменателю, создать единые правила игры, упорядочить публикацию социальной рекламы в интернете. Наконец, получить хоть какую-то внятную статистику. Например, сколько у нас социальной рекламы в общем потоке рекламы в Сети? Таких данных сегодня нет.

Безусловно, задача непростая, так как мы взаимодействуем со средами, которые практически не описаны юридически. Но это часть глобального процесса, в котором государства ищут язык взаимодействия с региональными и мировыми интернет-корпорациями.

— Как Меморандум о социальной рекламе помогает некоммерческим организациям России в продвижении своих общественно полезных инициатив в интернете?

— Сейчас в рамках меморандума мы готовим тестовую рекламную кампанию. Что за социальный проект будет продвигаться, сообщим дополнительно, когда все документы будут согласованы со всеми сторонами и подписаны.

Кроме того, нас активно привлекают к обсуждению законопроекта о социальной рекламе в Сети. Наша позиция заключается в том, что для всех игроков рынка, как российских, так и иностранных, должны быть созданы максимально комфортные условия, связанные с продвижением социальной рекламы в Сети. Мы готовы и дальше принимать в этом процессе самое активное участие. Надеемся, что будет выработана позиция, которая устроит всех.

— Если говорить о законопроекте, который сегодня Госдума рассмотрела в первом чтении, какие меры регулирования необходимы, чтобы не допускать проникновения мошенников в эту сферу и для сохранения доверия граждан к благотворительным проектам и волонтерской деятельности в целом?

— Механизм валидации социальной рекламы в Сети фактически отсутствует, и мошенники этим пользуются, что, кстати, подрывает доверие людей к благотворительным проектам. Поэтому, конечно, такой механизм необходим, плюс это может быть специальная маркировка социальных роликов. Такое предложение уже неоднократно озвучивалось представителями благотворительных организаций.

— Как вы оцениваете возможные перспективы от того, что Институт развития интернета может стать оператором социальной рекламы в интернете?

— Появление единого оператора — это огромный плюс для некоммерческих организаций, у которых по факту появится единое окно для продвижения их проектов в Сети, причем бесплатного продвижения, в отличие, скажем, от ТВ. Аудитория Рунета сегодня оценивается в цифру более 95 миллионов пользователей — представьте, какие возможности это откроет для них?

Пока сложно сказать, какое решение по оператору будет принято, и не хотелось бы забегать вперед. Но, действительно, у нас есть необходимые технические ресурсы для такой деятельности.

— Какие вы видите перспективы развития социальной рекламы в России? Считаете ли вы, что на волне создания меморандума и установления квоты ее ждет новый виток развития?

— Мы рассчитываем, что меморандум и законодательные изменения будут способствовать росту рынка социальной рекламы. У фондов или НКО сегодня фактически нет доступа к промо в Сети, если у них не налажены контакты с интернет-компаниями.

Кроме того, для качественного продвижения необходимы квалифицированные специалисты в штате, а это дополнительные расходы, которые не все могут себе позволить. Оператор социальной рекламы будет проводить эти компании за них на безвозмездной основе.

Поэтому, конечно, мы надеемся, что количество социальной рекламы в российском сегменте Сети существенно вырастет, а фонды и некоммерческие организации смогут привлечь к участию в своей деятельности существенно больше людей как в качестве волонтеров, так и благотворителей.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку