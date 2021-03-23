Новая ОС от Google: сколько лет осталось Android

Операционная система Fuchsia, которую разрабатывает Google, уже прошла внутреннее тестирование корпорации, которое началось в конце прошлого года, и теперь первая бета-версия новой ОС станет доступна для сторонних разработчиков, сообщает портал 9to5Mac.

Разработка Fuchsia ведется в Google как минимум с 2016 года. Ожидается, что эта ОС станет заменой Android, первая версия которой увидела свет еще в 2008 году.

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Изначально необходимость в создании Fuchsia появилась в связи с выходом новых персональных гаджетов, связанных с «интернетом вещей», то есть имеющих выход в сеть. ОС разрабатывается для большого количества устройств, от компьютеров и телефонов до систем виртуальной и дополненной реальности, и должна связать их в единую экосистему, подобную «яблочной» iOS.

Данное решение позволит улучшить конкурентоспособность Google на фоне главного оппонента компании — Apple.

Несмотря на то, что на долю Android приходится 85% рынка мобильных устройств, у операционной системы iOS, принадлежащей «яблочному» бренду, есть преимущества в сфере производительности, защиты информации, а также интеграции со всеми устройствами Apple.

Немаловажный фактор — доступность обновлений. Когда у iOS выходит новая версия, большинство владельцев iPhone оперативно обновляют свою «операционку». Что касается новых версий Android, зачастую они не поддерживают «старые» устройства, из-за чего только 10% пользователей получают доступ к обновлениям.

Стоит отметить, что, несмотря на затяжную разработку, Google на протяжении многих лет скрывает подробности о Fuchsia, и СМИ известны лишь некоторые факты об операционной системе. Так, основное отличие этой ОС — это ядра, на которых они базируются. Так, у Fuchsia есть собственное ядро Zircon, которое сотрудники Google написали с нуля. Android же основана на ядре Linux.

Разработка графического интерфейса под кодовым названием Armadillo завершилась еще в 2017 году и напоминает дизайн современного Android. В начале 2019 года, благодаря встроенной в ОС модифицированной версии среды Android Runtime, разработчикам удалось запускать на Fuchsia Android-приложения.

Два этих факта могут напрямую свидетельствовать о намерении Google заменить старую ОС.

В 2019 году глава направления Android и Chrome OS компании Хироши Локхаймер заявил, что Google не рассматривает Fuchsia как замену этих платформ, однако сейчас мнение компании на этот счет могло измениться. Новая информация о «секретной» ОС появилась лишь в начале декабря 2020 года, тогда корпорация добра подтвердила, что работа над проектом продолжается, несмотря на пандемию. Тогда же Google рассказала о своих дальнейших планах по разработке Fuchsia.

Так, американская корпорация собирается работать над созданием драйверов под различные устройства, улучшением производительности файловых систем и добавлением новых возможностей взаимодействия людей с ограниченными возможностями с интерфейсом операционной системы.

Пока неизвестно, когда Fuchsia будет доступна для массового потребителя, однако если проводить параллель с Android, то можно говорить о том, что это может случиться спустя полгода после выхода бета-версии.

Еще в 2018 году иностранные СМИ сообщали о том, что главной целью разработчиков новой ОС является полная замена операционной системы Android. По предварительным прогнозам, переход с Android на Fuchsia должен завершиться к 2023 году.

«Уход от Android позволит Google начать все с нуля и избежать всех ошибок, которые они совершили десять лет назад», — заявил сооснователь мессенджера Confide Джеффри Гроссман. По его словам, новая ОС поможет компании вернуть былое влияние среди производителей техники и разработчиков приложений.