«Чем чаще мы будем говорить об успехах женщин в IT, тем быстрее стоит ждать прорыва»

В рамках форума Youth RIGF Нестерова не только выступит с докладом в профильной секции, но и будет вручать премию в номинации «Женское лидерство в IT-сфере».

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— Сегодня вы успешная женщина-лидер, который давно работает в IT-сфере. Как вы достигли этого и почему решили выбрать именно эту сферу?

— По образованию я финансист. На протяжении 10 лет я была учредителем и генеральным директором «Центр Капитал» – одной из крупнейших инвестиционных компаний России с совокупным оборотом более 40 млрд рублей.

Сегодня же главным моим проектом является российская электронная торговая площадка GlobalRusTrade.com. Впервые идея о создании такой платформы была озвучена мной в 2015 году на Красноярском экономическом форуме в рамках обсуждения мер поддержки малого бизнеса и торгового сотрудничества компаний России и латиноамериканских стран. Проект активно поддерживался Минэкономразвития России и первоначально предполагал создание портала взаимной торговли стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и БРИКС.

Сегодня Global Rus Trade – полноценно функционирующая глобальная платформа, которая работает в 113 странах мира на 11 языках.

— Насколько налажена на сегодняшний момент работа платформ международной электронной торговли в России? С какими сложностями до сих пор приходится сталкиваться?

Наш маркетплейс – единственная в стране национальная электронная площадка, которая продвигает товары и услуги российских производителей на экспорт без ограничений по странам и товарным категориям. Другие платформы международной электронной коммерции в России – это в основном иностранные игроки (Alibaba, Ebay и др.).

Необходимо понимать, что для продвижения отечественного бизнеса необходима популяризация именно национальной площадки как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Выход на зарубежный рынок – это сложная и постоянная работа, которая, как правило, не по силам российскому малому и среднему бизнесу.

Далеко не все МСП понимают, что такое электронная торговля, как работать на маркетплейсах и как создавать качественный электронный каталог своих товаров. Российские производители зачастую не готовы заниматься экспортом самостоятельно, поэтому электронная площадка GlobalRusTrade.com становится единственным доступным экспортным каналом для российского бизнеса в секторе B2B и B2C.

Наши эксперты оказывают информационную поддержку по вопросам в области ВЭД, сопровождают весь процесс от заказа товара до его доставки покупателю, а также берут на себя все риски по таможенному оформлению.

— По вашим впечатлениям, стала ли IT-сфера более открытой для молодых специалистов? Какие качества и навыки важно развивать, чтобы найти себя на этом поприще?

— Сфера информационных технологий сейчас является одной из наиболее привлекательной для трудоустройства. Раньше все хотели стать космонавтами, а теперь – программистами.

В России в IT-индустрии преобладает молодежь.

Так, по данным GeekBrains, средний возраст, когда приходят в сферу – 20-22 года. Так что вопрос открытости данной индустрии скорее актуален для более старшего поколения.

Сейчас в IT помимо технической компетенции крайне важно развивать именно софт скиллы: силу грамотного убеждения, творческое мышление, эмоциональный интеллект и умение сотрудничать.

Любому специалисту следует получить фундаментальное образование и продолжать учиться в течение жизни, следить за новинками и изучать современные тенденции.

При работе с IT-бизнесом в нашей компании также осознали важность повышения цифровой грамотности. Так появился социальный образовательный IT-проект «Девушки решают» по цифровому обучению школьниц на ранних этапах профессиональной ориентации. Проект уже был успешно реализован в нескольких российских регионах, прорабатывается вопрос создания аналогичной программы для предпринимателей.

— Женщина в IT-сфере сегодня — это уже правило или все-таки пока исключение? Какие изменения лично вы заметили с того времени, когда начали свой карьерный путь?

— IT-сфера развивается стремительно. Устаревают не только технологии, но и уходят в прошлое подобные гендерные стереотипы. По разным данным, доля женщин в IT составляет от 15 до 30%, причем в ближайшие несколько лет этот показатель увеличится до 40%.

Сегодня вряд ли кого-то может удивить девушка-разработчик или продакт-менеджер. На работе я никогда не сталкивалась со стереотипами на эту тему, при этом в нашей компании более 75% работников - девушки.

Прямых барьеров успешного развития женщин в IT я не вижу, есть только барьеры в головах. Я предпочитаю мыслить позитивно, убирая границы.

Сейчас есть огромные возможности по обучению в онлайн-пространстве: бесплатные курсы и лекции топовых университетов. Женщины участвуют в электронной торговле, создании цифрового контента, получают рабочие места через цифровые приложения. Еще 10-15 лет назад это не было такой распространенной практикой.

— На первом Молодёжном форуме по управлению Интернетом вы будете вручать премию «Женское лидерство в IT-сфере». Как считаете, насколько важно отдельно отмечать успехи женщин в IT на подобных больших мероприятиях? Каковы ваши ожидания от Форума?

— Чем чаще и активнее мы будем говорить об успехах женщин в IT, тем быстрее будет совершен прорыв. Популяризация таких историй вдохновит еще большее количество женщин и девушек на создание собственного дела и сотрет существующие в обществе стереотипы. Женщины имеют большой бизнес-потенциал, который можно и нужно развивать и использовать.

Меня переполняет гордость за наших женщин, которые успешно совмещают роль владельца бизнеса, жены и мамы. Это очень мотивирует, поэтому я с нетерпением жду участия в Форуме и знакомства с российскими предпринимательницами.

Напомним, что на премию могут претендовать участницы от 18 до 30 лет, работающие в сфере информационных технологий и сумевшие запустить собственный проект, выстроить успешный бренд или трансформировать работу компании. Заявки принимаются на сайте форума (http://youth.rigf.ru/#apply) до 29 марта 2021 года. При выборе победителей будут учитываться приложенные к заявкам презентации проектов или их подробные описания с приложением доказательств (ссылок на веб-сайт, страницы в соцсетях, сравнение показателей работы и т.д.).

