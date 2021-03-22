Пошёл на попятную: Twitter откроет офис в Турции

Согласно турецкому законодательству, иностранные ИТ-компании должны хранить данные на территории страны, иметь местное представительство с турецким подданным во главе, а также в течение 48 часов удалять противоправный контент по запросу властей. В случае отказа выполнить требования регулятора компания может столкнуться со штрафом или различными ограничениями, включая запрет на рекламу.

Ранее Twitter попала в список компаний, которым власти Турции запретили работать с рекламой.

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В итоге компания решила создать турецкое юридическое лицо, чтобы гарантировать сохранение доступа к соцсети для пользователей. «Принимая это решение, мы руководствовались нашей основной миссией: защищать открытый публичный диалог и обеспечивать доступность наших услуг для людей во всем мире», — заявили в Twitter.

В прошлом году компании Twitter, Facebook, YouTube, Instagram и TikTok были оштрафованы каждая в Турции на $5,1 млн. Власти требовали от компаний назначить в стране местного представителя. После этого Facebook, YouTube и TikTok все-таки зарегистрировали в стране юридические лица.

«Мы видим, что те законы, которые приняли в Турции, те жесткие в общем-то правила, которые установила эта страна, они начали работать, — говорит исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. — И как бы этим платформам не хотелось себя вести, они в любом случае вынуждены подчиняться тем законам, тем правилам, которые установило государство. Как результат, платформы открывают и юридические лица, и начинают исполнять требования закона».

«Мы, в России, еще в прошлом году предлагали пойти по турецкому варианту, потому что там достаточно ступенчатая, размеренная, спокойная очень, продуманная система мер и система ответственности в случае неисполнения, и предлагали российскому законодателю взять этот закон турецкий за основу и подготовить соответствующие наши законы, — напомнила Мизулина. — Мы в общем-то остаемся при этой позиции и призываем законодателей не медлить и продолжать более активно реформировать наше законодательство. А закон об обязанности по созданию для крупных IT-платформ юридических лиц на территории Российской Федерации должен быть принят уже в ближайшее время. Как показывает жизнь, чем быстрее мы примем этот закон, и он начнет свою работу, тем быстрее все те изменения, которые в новом законодательстве у нас появились, начнут работать на практике».

Пример Турции может и должен стать показательным для российских законодателей, согласился с Мизулиной председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев.

«Принятые [в Турции] законодательные меры привели к тому, что крупнейшие IT-платформы официально пришли на их рынок», — констатировал он.

Журавлев отметил, что необходимо и далее совершенствовать российское право в цифровой сфере, а для контроля его соблюдения у государства должен быть максимально широкий набор инструментов. При этом использование этих инструментов, по мнению юриста, не должно носить исключительно репрессивный характер.

При этом перед государством стоят важные задачи. «Например, обеспечить соблюдение прав россиян и создать благоприятные условия для развития цифрового рынка. Так, официальные представительства иностранных ИТ-компаний могут быть как реальными, так и виртуальными, устроенными по принципу «Личного кабинета налогоплательщика», реализованного Федеральной налоговой службой России», — отметил Журавлев.

Вызывающее поведение Twitter в России, по мнению Екатерины Мизулиной, это целенаправленный вызов. «Это, как нам кажется, намеренное действие со стороны этой платформы, чтобы посмотреть, какие еще меры в связи с этим будет предпринимать государство. По сути, получается так, что Twitter намеренно не выполняет законы России, намеренно идет вразрез с нашим текущим законодательством, но при этом продолжает соблюдать американское законодательство», — объяснила директор Лиги безопасного интернета.

Роскомнадзор ранее заявил, что администрация Twitter до сих пор не прореагировала на требования ведомства удалить запрещенную в России информацию. «Мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек к тому, чтобы на территории России эта платформа исполняла законодательство Российской Федерации», - заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

В случае, если Twitter не выполнит требования Роскомнадзора, он может быть заблокирован уже 16 апреля.