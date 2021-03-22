Сомнительная помощь: почему iPhone 13 без разъемов не спасет природу

iPhone 13, в котором, по слухам, будут отсутствовать все разъемы, может принести своему владельцу ряд неудобств в использовании, а также негативным образом повлиять на экологию предупреждает Wired. Несмотря на то, что компания Apple якобы считает такое решение очень инновационным и экологичным, полностью беспортовый смартфон — это не лучшая идея в современных реалиях, считает портал.

Прежде всего, выход iPhone 13 без разъемов приведет к тому, что его владельцы будут вынуждены использовать беспроводную зарядку Apple MagSafe.

Несмотря на то, что беспроводная технология подзарядки может на первый взгляд казаться менее энергозатратной, на самом деле для нее требуется на 47% больше энергии, чем для обычного способа подзарядки гаджета при помощи провода, что несомненно скажется на окружающей среде.

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Ранее Apple отказалась от зарядных устройств в комплекте с новыми моделями iPhone, указав на то, что производство кабелей негативным образом влияет на экологию, поэтому компания обращает свой взор на беспроводные технологии. Однако у беспроводных зарядных станций есть свои провода, с помощью которых они подключаются к сети, так что такие заявления купертиновцев звучат немного неоднозначно.

Более того, провода имеет ряд аксессуаров от Apple, например, наушники Beats, в комплекте с которым идет шнур Lightning. Если новые «яблочные» смартфоны станут беспроводными, то в миллионах проданных кабелей не будет никакой необходимости, и они рано или поздно будут выброшены, что приведет к увеличению электронных отходов, что тоже несильно вяжется с «зеленой» повесткой Apple.

Однако пагубное влияние на окружающую среду — далеко не единственная проблема, которая будет сопровождать отказ от портов в будущем iPhone.

Так, многие пользователи «яблочного» смартфона знают, что для восстановления телефона или сброса до заводских настроек iPhone нужно подключить через кабель к системе. Однако без разъемов под провод самостоятельно это сделать будет нельзя, и смартфон придется нести в ближайший техцентр компании из Купертино, что сильно усложнит процесс устранения небольших неполадок.

Ранее о скором выходе безразъемного iPhone неоднократно рассказывали инсайдеры. Так, Джон Проссер утверждал, что из всего модельного ряда 13 линейки iPhone без портов окажется лишь один. Похожую точку зрения высказывал и аналитик TFI Securities Минг-Чи Куо, известный своими точными прогнозами в отношении Apple.

Согласно другим предсказаниям Куо, iPhone 13 получит уменьшенную «челку», новые дисплеи с частотой обновления кадров в 120 Гц, новые увеличенные батареи, а также улучшенные модемы 5G и камеры с возможностью астрофотографии, то есть улучшенной съемки звездного неба. Кроме того, по словам эксперта, есть вероятность того, что уже в 2022 году Apple полностью откажется от «челки» вверху экрана, чтобы увеличить размеры дисплея. Вместо нее у будущего «яблочного» смартфона будет небольшая область в виде точки со встроенной камерой, как в некоторых Android-смартфонах.