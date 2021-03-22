WhatsApp ускорит голосовые сообщения

Как вы относитесь к голосовым сообщениям в мессенджерах и соцсетях? Активно пользуюсь, считаю удобной функцией Активно пользуюсь, считаю удобной функцией Сам не отправляю, но отношусь нейтрально Сам не отправляю, но отношусь нейтрально Функция раздражает, мне читать удобнее, чем слушать Функция раздражает, мне читать удобнее, чем слушать Проголосовало: 10 человек

Пользователи WhatsApp, которые по каким-то причинам недолюбливают голосовые сообщения, получат инструмент, который может сделать их жизнь немного проще, сообщает 9to5Mac. Речь идет о функции изменения скорости воспроизведения аудио, которая в скором времени может появиться в мессенджере.

На данный момент ускоренная прокрутка «голосовух» тестируется в бета-версии WhatsApp под номером 2.21.60.11. Сообщается, что пользователю на выбор будет представлено три скорости — 1.0x (стандартная), 1.5x и 2.0x. Изменить скорость можно будет тапом на соответствующем ярлычке, который будет располагаться рядом с фотографией контакта. Функция будет доступна как для Android, так и для iOS.

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

The feature is under development.



More details: Twitter Twitter — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2021

Как отмечает портал, эта функция будет особенно полезна для тех, кто не любит слушать длинные голосовые сообщения, наполненные долгими паузами и бессмысленными звуками. Некоторые пользователи социальных сетей нашли ей и другое полезное применение.

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«Я ужасный параноик, поэтому я всегда переслушиваю свои сообщения после того, как их отправлю. Не знаю зачем, но я должен так делать, чтобы убедиться, что я не сказал какую-нибудь глупость. Эта функция здорово сэкономит мое время», — пишет Twitter-аккаунт @JamesEiner.

Другие юзеры высказали свое недовольство из-за, по их мнению, бесполезности ускоренной прокрутки «войсмейлов».

«Многие люди говорят так быстро, а их дикция настолько отвратительна, что я не понимаю, зачем нужно увеличивать скорость. Ах да, люди произносят много слов, а смысла в них немного. Поэтому давайте продираться сквозь слоги с еще большим трудом. Что за мир», — сетует комментатор Gizmodo с никнеймом ArtistAtLarge.

Некоторые остались недовольны тем, что WhatsApp не внедряет по-настоящему инновационные функции, а использует только то, что уже давно испытано другими приложениями.

«Ха, эта функция уже сто лет является стандартной в Telegram, и именно поэтому WhatsApp она тоже вдруг стала нужна. Удивительно, насколько это плохой и бесполезный мессенджер», — пишет пользователь beautyempty.

Так как прокрутка голосовых сообщений на трех разных скоростях пока присутствует только в бета-версии мессенджера, есть вероятность, что она может и не стать массовой. Новая информация по данному вопросу станет известна после выпуска очередного обновления для WhatsApp.

В начале марта стало известно, что разработчики WhatsApp тестируют еще одну потенциально полезную функцию — автоматическое удаление всех изображений из чата после того, как пользователь его покинул. Если опция «исчезающих «фото будет включена, то все участники беседы потеряют возможность сохранить изображения из чата в память своего смартфона. Переслать их в другие мессенджеры или социальные сети тоже не получится.