Под эгидой ООН

Вообще, Форумы по управлению Интернетом (ФУИ) проводятся по всему миру под эгидой ООН с 2005 года, вспоминает Вадим Глущенко, директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации. «И вот как раз не так давно у национальных ФУИ появился молодежный формат, который отражает стремление молодых людей стать полноправными участниками дискуссии о настоящем и будущем «всемирной паутины», — говорит он.

Примечательно, кстати, что Организация объединенных наций поддержала российскую молодежную инициативу Youth IGF.

ООН подчеркнула, что проект этот «организован в соответствии с главными принципами Форума Объединенных наций по управлению Интернетом, такими как открытость, инклюзивность, некоммерческий характер организации и проведения форума». Организацией также было отмечено стремление к многостороннему диалогу и сотрудничеству между государственным, частным и общественным секторами, к подходу «снизу-вверх», подразумевающему осведомленность общества о мероприятии и о важности участия в нем.

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«Мы верим, что запуск такой инициативы на глобальном уровне и в нашей стране позволит учесть мнения, озабоченности и надежды молодого поколения, связанные с процессами, которые сейчас происходят в этой сфере, — отметил Вадим Глущенко. — Форум даст участникам возможность предложить свои идеи, видение будущего Интернета, которые будут собраны в Молодежном послании - итоговом документе Форума - и представлены российской и зарубежной общественности. Кроме того, перспективные молодые IT-специалисты получат шанс стать лауреатами премии, присуждаемой под эгидой нашего Форума».

Итоги опроса

Что же касается непосредственно опроса, то в нем приняли участие 1238 студентов российских вузов в возрасте от 16 до 30 лет. Наибольший интерес к теме развития интернет-технологий проявили студенты в возрасте 19-22 лет, что составило 66% от общего числа.

«Узнать, о чем думает молодое поколение, всегда интересно и полезно. Радует, что молодежь не только широко использует возможности «Всемирной паутины», но и осознаёт риски онлайн-среды, такие как бесконтрольный сбор персональных данных крупными цифровыми платформами, кибербуллинг, распространение деструктивного контента и т.д», - говорит Глущенко.

Характерно, что активную позицию в вопросах онлайн-пространства заняли также ребята 16-18 лет (27,2%).

Так, треть опрошенных считает, что в современных условиях человек не может обойтись без интернета как ресурса, к которому он привык. Однако почти 50% уверена, что все зависит от индивидуального отношения человека. Кроме того, более 60% считают, что с течением времени реальность и виртуальность будут сосуществовать.

Также большинство опрошенных считает, что останется актуальным видеоформат YouTube и ведение личного блога, за это проголосовали более 800 респондентов. Второе место по популярности займет TikTok и аудиоформат (подкасты), за это проголосовали более 500 опрошенных. Несмотря на растущую популярность, респонденты не уверены, что в будущем будет пользоваться спросом такой формат контента, как ClubHouse.

Судя по результатам опроса, большинство опрашиваемых посчитали, что несмотря на достаточно высокий уровень развития, человечество ещё не готово к полному переходу в новую цифровую эру, но в перспективе ожидают большее внедрение информационных технологий в жизнь человека, оценила результаты исследования студентка первого курса Института математики, информационных систем и цифровой экономики РЭУ им. Плеханова Анна Возовикова.

Характерно, что большая часть студентов выразила сомнения на счёт самой возможности абсолютной анонимности в Сети (48,3%), остальные же в меньшем количестве предполагают, что в интернете никто в принципе не может сохранить анонимность (22,4%), подчеркнула Возовикова.

«И, рассматривая насущную проблему с кибербуллингом и распространением фейковой информации, подавляющая часть молодежи посчитала, что виртуальная реальность каким-то образом поспособствует решению этого вопроса, а уже меньшая часть отрицает возможность сделать таким образом интернет более защищённым, — заметила она. — Таким образом, молодежь в своём большинстве активно думает о безопасности в интернете и видит решение многих проблем в будущем благодаря использованию виртуального пространства».

Ну, и в целом результаты опроса натолкнули Возовикову на мысль о том, что виртуальное пространство и реальный мир в дальнейшем будут благоприятно сосуществовать, поддерживая необходимый баланс для комфортной жизни людей. «К тому же технология 5G в дальнейшем будет прорывной для работы в виртуальной реальности», — считает она.

Впрочем, вряд ли виртуальное пространство полностью заменит реальный мир, хотя Интернет и является важной частью жизни человека, отметил в свою очередь Вадим Глущенко. «При этом насколько комфортной будет наша деятельность в онлайне - зависит от нас самих. В наших силах снизить риски, связанные с Интернетом, если мы будем тщательно соблюдать «цифровую гигиену» и следить за сохранностью своих персональных данных», — пояснил он.

Возможность реализовать идеи или просто шанс вдохновиться

Запланированный молодежный Форум по управлению интернетом (Youth RIGF), очевидно, поможет получить новый опыт и знания, а также реализовать свои идеи, что несомненно породит новые проекты и их воплощение в жизнь, убеждена Возовикова.

«Форум позволяет найти новые таланты среди молодежи, даёт возможность быть услышанным большой аудиторией. А тем, у кого ещё нет конкретных идей и достаточной уверенности в своих разработках, даётся шанс вдохновиться своими юными соотечественниками, подающими восхитительный пример и показывающими то, что идеи каждого человека имеют право на осуществление», — подытожила она.

Примечательно, что в секретариате ООН особо отметили соответствие программы Молодежного форума в России требованиям NRIs (национальные, субрегиональные, региональные и молодежные инициативы).

Как результат российская инициатива вошла в список признанных ООН молодежных форумов наряду с аналогичными форумами Германии, Аргентины, Италии, Нидерландов, Китая, Индии и других стран мира.