Роскомнадзору откроют доступ к звонкам россиян

Согласно проекту постановления правительства, операторы связи будут обязаны передавать Роскомнадзору данные о своих абонентах. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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В частности, операторы будут сообщать регулятору имя клиента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения об абонентских номерах, о дате и времени оказания услуг связи, о фактах передачи голосовой информации, текстовых и мультимедийных сообщений, а также о видах совершаемых соединений.

Ранее доступ к этой информации имели только сами телеком-компании и правоохранительные органы.

В пояснительной записке к проекту указано, что эта мера поможет бороться с рынком серых корпоративных SIM-карт, которые оформляются на юридических лиц, а затем продаются или раздаются бесплатно в торговых центрах или у метро. Такие карты не привязаны к имени и паспортным данным потенциального покупателя, а потому создают большой простор для злоупотребления или мошенничества с их помощью. Кроме того, серые SIM-карты усложняют работу правоохранительных органах при расследовании преступлений.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте пояснение к проекту.

«В России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие SIM-карты, в том числе корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные. Роскомнадзор наделен полномочием по осуществлению мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица. Предусмотренные законодательством сведения будут передаваться в Роскомнадзор в соответствии с принятым 533-ФЗ. Ведомство сможет блокировать корпоративные сим-карты, подлинность владельцев которых не подтверждена. Применение норм закона позволит навести порядок на рынке «серых» сим-карт и снизить количество случаев мошенничества», — говорится в сообщении Минцифры.

При этом министерство подчеркнуло, что тайна связи будет соблюдена, а содержимое сообщений и звонков абонентов не будет предоставляться Роскомнадзору.

Некоторые эксперты отнеслись к этому заявлению скептически. Как заявил РБК зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев, мера, описанная в проекте, явно «чрезмерна и непропорциональна». По его словам, она может привести к появлению крупной базы данных, которая станет хорошей целью для киберпреступников и рано или поздно столкнется с утечкой, за которую «никто из чиновников ответственности не понесет».

Представитель МТС заявил, что компания пока изучает проект, но обратил внимание на некоторые его фрагменты.

«Вместе с тем уже сейчас понятно, что перечень запрашиваемой информации избыточный, часть ее относится к тайне связи. Например, о видах, фактах, времени соединений и передачи данных, номерах вызываемых абонентов, объеме передаваемых данных, идентификаторах базовых станций», — сказал представитель мобильного оператора.