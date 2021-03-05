Проект «Росомаха»: как гаджет от Google сделает человека супергероем

Подразделение X холдинга Alphabet (материнская компания Google) разрабатывает устройство, с помощью которого пользователь сможет обрести «нечеловеческий» слух, сообщает Business Insider. Проект получил название «Росомаха» — в честь супергероя-мутанта, обладающего схожей способностью.

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Стоит отметить, что в арсенале Google не так много носимых гаджетов — среди них можно выделить лишь наушники Pixel Buds, да смарт-очки Google Glass. Девайс, который позволит человеку улучшить свой слух, может пополнить эту линейку, если когда-нибудь будет выведен на коммерческие рельсы.

По данным BI, разработка проекта «Росомаха» ведется с 2018 года.

Устройство, которое будет представлять собой небольшой наушник, призвано помочь владельцу «сосредоточиться на конкретном спикере в группе с разговорами, которые накладываются друг на друга». Иными словами, пользователь сможет выбрать человека в шумной толпе, чтобы «настроиться» на него и услышать, что он говорит.

Предполагается, что этот гаджет не только даст человеку суперспособности в виде улучшенного слуха, но и поможет слабослышащим пациентам. Такой эффект будет достигнут благодаря внутриканальному наушнику, оснащенному большим количеством датчиков и микрофонов.

Представитель подразделения X подтвердил, что команда находится на ранней стадии «исследования слуха будущего», но отказался предоставить дополнительные комментарии.

В то же время источники утверждают, что за проектом «Росомаха» может скрываться не одно устройство или приложение, а целая линейка, если исследователям удастся «разобраться с физикой». За три года работы внешний вид наушника, обеспечивающего суперслух, претерпел несколько изменений. Сообщается, что одной из наиболее сложных проблем при разработке является размещение большого количества сенсоров в рамках одного небольшого гаджета.

При этом по информации Business Insider, полученной от источника внутри компании, в данный момент изобретатели из X также работают над другим носимым устройством, которое нужно будет надевать на голову.

Кодовое название этого проекта — «Хеймдалль». Это один из богов Скандинавской мифологии, которого называют «всевидящим» и «всеслышащим».

Не исключено, что речь идет о новых очках дополненной реальности, которые придут на смену Google Glass.

Кстати, изначально Google Glass тоже зародился в стенах лаборатории X, занимающейся перспективными технологиями. Однако этот амбициозный проект так и остался одним из самых провальных в истории компании. Прежде всего, в 2013 году публике был представлен «сырой» прототип, не доведенный до ума, так как сооснователь Google Сергей Брин хотел как можно раньше узнать реакцию сообщества на новый гаджет. Кроме того, есть версия о том, что Google-очки появились на рынке до того, как он был готов к внедрению дополненной реальности в повседневный обиход.

Однако Google не сдается и продолжает улучшать Google Glass — так, в мае 2019 года была выпущена очередная версия этих смарт-очков для коммерческого использования. Не исключено, что «Хеймдалль» будет означать перезапуск гарнитуры, которая снова получит шанс понравиться потребителю.