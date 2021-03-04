«Введение цифрового налога в России более чем оправдано»

«Новый налог – это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – «Цифровой налог», — рассказал источник газете «Ведомости». — Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы».

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Отмечается также, что собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли, а примерный срок принятия решения по данному вопросу – до середины текущего года.

В целом российские IT-компании и отраслевые эксперты поддерживают предложение Минцифры ввести «цифровой налог» для зарубежных IT-компаний.

По словам Александра Журавлёва, председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР, ИТ-гиганты зарабатывают миллиарды, используя персональные данные граждан России для рекламы товаров, работ и услуг.

«При этом, из-за того, что у многих подобных компаний нет представительства в РФ, нельзя точно определить их доходы и правильность исчисления налоговых выплат. Введение подобного налога - актуальная мера, которая должна помочь российскому ИТ-сектору развиваться», — убежден он.

Важно, что это международный тренд, отмечает Журавлев.

«ЕС тоже движется в эту сторону, и сейчас рассматривается вопрос обязать транснациональные ИТ-корпорации публично раскрывать сведения о том, сколько они платят налогов и каков их оборот в каждом государстве-члене ЕС, — рассказывает он. — После введения прозрачного оборота следующим шагом станет введение новых налогов».

По словам Журавлева, за эту меру выступает уже второй год Франция.

«Ранее именно эта страна стала пионером введения digital services tax. Несмотря на угрозу США о бойкотировании французских сумок, парфюмерии и косметики, данный налог был введён», — напомнил эксперт.

Введение мер выравнивания условий для локальных и глобальных интернет-компаний стало уже общепринятой мировой практикой, подчеркивает в свою очередь Валентин Макаров, президент ассоциации РУССОФТ.

«Глобальные интернет-корпорации стремятся подчинять целые отрасли в разных странах за счет своих доминирующих позиций мировых агрегаторов, — отмечает он. — Цифровой налог является одной из мер, направленных на создание равных условий ведения бизнеса в области рекламы».

Подобный налог действует в некоторых странах западной Европы, в частности, в Италии и Франции, рассказывает Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео».

«Налогом обложены крупнейшие цифровые компании, которые в данной юрисдикции оказывают услуги, но при этом не платят налог на прибыль и не создают рабочих мест, — указал Бырдин. — Россия же — страна с большим населением, большой развитый рынок цифровых услуг, поэтому введение цифрового налога у нас в стране более чем оправдано, тем более что его механику можно подсмотреть в странах ЕС».

То, что введение налоговых режимов на цифровые сервисы в различных юрисдикциях — мировой тренд, отметил также в интервью «Российской газете» и директор РАЭК Сергей Плуготаренко. «Мы уверены, что Минцифры и правительство подходит к выбору налоговых режимов для «цифры» в РФ взвешенно и комплексно и наблюдаем, как активно они консультируются с индустрией», - говорит он.

Появление в России нового налога для глобальных IT-компаний неизбежно, уверен член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

«Я считаю, что для России неизбежный итог – обложение налогом IT-гигантов, которые оказывают цифровые услуги на территории разных стран, а сами де-факто формируют свои доходы в стране регистрации, и там же платят налоги», - сказал Микаелян в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что эта тенденция наметилась уже давно. «И сейчас значительное количество стран не в шутку занимается этом вопросом», - констатировал эксперт.