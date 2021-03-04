OLED-дисплей и 4К: Nintendo выпустит новую версию Switch

Компания Nintendo Co. в этом году планирует представить новую модель своей игровой консоли Switch, сообщает Bloomberg.

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Новая версия консоли будет оснащена большим сенсорным OLED-дисплеем от Samsung. Как сообщается, компания планирует таким образом поддержать спрос на приставку в праздничные дни 2021 года.

«OLED-экраны будут потреблять меньше энергии, обеспечивать более высокую контрастность и, возможно, они будут быстрее реагировать на прикосновения», — заявил соучредитель компании DSCC, предоставляющей консультационные услуги, Есио Тамура.

Компания Samsung Display Co. начнет массовое производство 7-дюймовых OLED-панелей с разрешением 720p уже в июне, затем они должны быть отправлены сборщикам, заявили источники, близкие к компании.

По их словам, Nintendo решила использовать жесткие OLED-панели, которые дешевле гибких, обычно используемых во флагманских смартфонах. Последняя модель консоли также будет поддерживать графику сверхвысокой четкости 4K.

«Выпуск более премиальной версии консоли Switch Nintendo с OLED-дисплеем и поддержкой 4K в праздничный сезон 2021 года может привести к тому, что продажи компании превысят прогноз на финансовый год, а также могут продлить жизненный цикл платформы Switch еще на многие годы», — считают аналитики портала Мэтью Кантерман и Натан Найду.

Данная сделка выгодна и для Samsung Display, поскольку рыночные цены на так называемые жесткие OLED-панели падают из-за избыточного предложения.

Такой клиент, как Nintendo, поможет корейскому IT-гиганту укрепить производственные планы. Nintendo, в свою очередь, обеспечивает ценного партнера и поставщика в то время, когда дефицит полупроводников нарушает поставки деталей, необходимых для создания дисплеев.

Из-за новостей о производстве новых экранов для Nintendo игровое сообщество распустила слух о том, что компания собирается производить абсолютно новую консоль. Однако президент компании Шунтаро Фурукава заявил, что в ближайшее время они не собираются анонсировать новое устройство.

Nintendo стремится поддерживать линейку своих приставок, которая является одним из главных конкурентов Xbox и PlayStation. Стоит отметить, что Nintendo Switch уже на протяжении двух лет возглавляет продажи консолей.

В период с апреля по сентябрь 2020 года, на который пришлась первая волна пандемии, японская компания продала около 12 млн единиц Switch по всему миру.

Отчасти это связано с растущим спросом на проект Animal Crossing: New Horizons, но также и с самоизоляцией. Миллионы людей были вынуждены оставаться дома и искать новые способы развлечения, среди которых были и видеоигры. Таким образом, число геймеров возросло в разы.

В феврале Nintendo повысила прогнозы по годовым продажам в ожидании высокого спроса на игровые консоли Switch. Кроме того, компания зафиксировала максимальную квартальную прибыль с 2008 года. Производитель игр надеется сохранить рост в 2021 году, несмотря на ужесточение конкуренции и спад пандемии.