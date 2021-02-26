Опять виноват Билл Гейтс: зачем пользователи TikTok жгут снег

В американском сегменте TikTok завирусились видео, которые распространяют очередную теорию заговора, связанную с сильными снегопадами в некоторых штатах сообщает портал Business Insider.

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В видеороликах американцы подносят снежки к зажигалкам, свечам и фенам в попытках растопить их, однако снег не тает, а коптит, становясь черным.

Это натолкнуло пользователей на мысли о том, что снег не настоящий, и в этом виновато правительство, а также Билл Гейтс, применившие климатическое оружие.

Чтобы доказать эту теорию, девушка поместила снег в микроволновку, и там он начал искрить. Автор ролика заявила, что искрящийся снег — прямое доказательство того, что в нем присутствует металл, а значит он не настоящий.

Captioned for accessibility.



I sent it to a deaf friend and thought I'd share my edit for if anyone else needed it. pic.twitter.com/IfWy6oXSxe — Erin (@Erinattentive) February 22, 2021

«В этом замешаны наше правительство и Билл Гейтс. Спасибо, Билл Гейтс, за попытку нас обмануть тем, что это настоящий снег», — говорит женщина.

Все дело в том, что ранее Гейтс заявлял о важности проведения политики по сохранению климата. Миллиардер предложил распылить карбонат кальция в атмосферу, чтобы он отражал солнечные лучи, тем самым защищая Землю от перегрева.

В последние несколько недель США страдают от сильнейших снегопадов и холодов. Из-за этого в некоторых районах Техаса выпало небывалое количество снега. Многие люди увидели его впервые, и не знали его свойств. Пользователи TikTok связали два этих события и решили, что резкое ухудшение погодных условий является результатом чей-то спланированной акции. Как отмечает Business Insider, среди тех, кому в социальных сетях приписывают природную аномалию, значится также президент США Джо Байден.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда «снежная» теория заговора становится популярна в Штатах.

Так, в 2014 году снегопады обрушились на Атланту, штат Джорджия. Тогда американцы также обратили внимание на то, что снежки не плавятся от зажигалок.

Тогда же на видеохостинге YouTube начали появляться видео, в которых подробно описывался процесс, беспокоящий американцев. Как оказалось, когда пламя достигает снежного кома, снег сразу переходит из твердого состояние в газообразное, минуя жидкое. Этот процесс называется сублимацией — моментальным удалением влаги, и его использование распространено при консервировании продуктов. При этом газ из зажигалок, которые часто используют авторы видео, при соприкосновении со снегом сгорает не полностью, так как температура пламени понижается. Из-за этого может появляться черная копоть и неприятный запах, которые, впрочем, не являются признаком того, что снег имеет искусственное происхождение.

Филантроп Билл Гейтс часто оказывается в центре теорий заговоров. Так, в 2020 году его обвиняли в намерении чипировать людей с помощью вакцины от COVID-19, в разработку которой миллиардер вкладывал деньги. Кроме того, ему даже приписывали создание коронавируса, а также планы по уничтожению «слабого» населения планеты. Сам миллиардер считает, что эти теории слишком «странные и глупые», поэтому смысла комментировать их нет.