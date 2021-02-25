«Эти милашки могут убивать»: робопса Boston Dynamics заставили стрелять

Видео с роботами Boston Dynamics собирают сотни миллионов просмотров на YouTube — пользователи смотрят и лайкают ролики, в которых футуристичный андроид и робопес танцуют, занимаются паркуром или работают на складах. Между тем американские активисты-пранкеры из группы MSCHF решили показать другую сторону «веселых» роботов, сообщает TechCrunch.

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На этой неделе MSCHF провели перфоманс, в котором мог принять участие любой желающий, — участники выбирались случайным образом из числа присутствующих на сайте. Пользователю предлагалось в течение двух минут удаленно контролировать робособаку от Boston Dynamics, которая носит название Spot.

На спине Spot был установлен маркер для игры в пейнтбол — так называют оружие, которое стреляет шариками с краской.

Оператор робособаки мог обстреливать краской экспонаты из импровизированного музея, в котором находился робот. Перфоманс получил название «Spot's Rampage» [рус. «Ярость Spot»].

Наконец-то, вот это уже на что-то похоже. Twitter — Некстджен и Усиление (@turbojedi) February 23, 2021

Поначалу создатели робособаки отнеслись к идее MSCHF использовать Spot в креативном проекте положительно.

«Они пришли к нам с идеей, в которой должен был участвовать Spot. Они — креативщики, которые сделали очень много прикольных вещей. Во время наших обсуждений мы четко дали понять, что если они хотят с нами сотрудничать, то робот не должен быть использован во вред живым существам», — рассказал представитель Boston Dynamics.

Однако мнение компании-разработчика насчет перфоманса резко поменялось, когда они увидели пейнтбольный маркер на спине своего робота.

«Мы осуждаем использование наших технологий для продвижения насилия или запугивания», — говорится в официальном заявлении Boston Dynamics. В компании добавили, что в правилах пользования Spot есть пункт, в котором говорится, что применение робособаки должно соответствовать законодательству. Кроме того, ее нельзя использовать для нанесения вреда человеку или животному. В случае нарушения Boston Dynamics прекращает гарантийное обслуживание Spot и перестает предоставлять обновления программного обеспечения.

«Однажды мы отказали клиенту, который хотел использовать Spot для аттракциона «Комната страха». Применение наших роботов даже для запугивания людей не входило в наши условия использования и не соответствовало нашим представлениям о продукте, приносящем пользу людям, и поэтому мы отклонили эту сделку», — сообщили TechCrunch в Boston Dynamics.

На официальном сайте перфоманса MSCHF утверждают, что в Boston Dynamics пообещали подарить группе два Spot на безвозмездной основе, если они снимут пейнтбольный маркер. «Но из-за этого мы еще больше преисполнились решимости», — заявили представители MSCHF.

Как оказалось, цель активистов изначально заключалась в демонстрации другой, менее «радужной» стороны робособак от Boston Dynamics.

Мало кто вспомнит, но изначально разработки этой компании финансировались Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

«Весело смотреть на этих роботов, когда они танцуют и прыгают, и видеть в них милых полуразумных маленьких друзей. Они так очаровательны, когда падают или у них что-то не получается... Но любой здравомыслящий человек должен понимать, что эти маленькие милашки рано или поздно убьют людей», — отметил один из участников MSCHF Дэниэл Гринберг.

Сооснователь и директор по развитию крупнейшего производителя автономных сервисных роботов в России Promobot Олег Кивокурцев напомнил «Газете.Ru», что сегодня государство регулирует использование технологии в военной сфере. Нормы запрещают искусственному интеллекту или роботам производить финальный выстрел: они могут передвигаться, наводить прицел, но не производить удар.

По словам эксперта, даже если роботы Spot окажутся на поле боя, они не смогут напрямую навредить человеку.

Кивокурцев также пояснил, что Promobot не запрещает использовать разработки компании, если это не противоречит философии бренда — помогать людям, повышать качество сервиса, делать обслуживание эффективнее.

«У Boston Dynamics как раз обратная ситуация: использование роботов в военных целях негативно сказывается на бренде, люди начинают ассоциировать роботов с опасностью. В целом, это выглядит скорее как пиар-акция и не заслуживает пристального внимания. Но я с интересом жду коллаборации Boston Dynamics и Hyundai — новые решения должны позитивно сказаться на рынке», — считает собеседник «Газеты.Ru».