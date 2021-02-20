«Будем аккуратно просить»: что будет после отказа принять новые правила WhatsApp

В начале этой недели администрация WhatsApp заявила о том, что не будет спешить с внедрением своей новой политики по передаче части пользовательских данных в пользу Facebook. Сообщается, что люди смогут «в своем ритме» ознакомиться с грядущими изменениями, которые будут подробно изложены на специальном баннере внутри мессенджера.

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При этом принятие новых правил все еще остается обязательным для всех тех, кто хочет продолжать пользоваться WhatsApp. Нынешний действующий дедлайн назначен на 15 мая — именно до этого момента пользователь должен согласиться с новыми правилами, либо отказаться от их принятия.

В связи с этим появляется вопрос — что же будет с теми, кто не согласен с обновленной политикой конфиденциальности мессенджера?

В одном из писем, направленных в адрес партнерской компании, руководство WhatsApp заявляет о том, что будет «аккуратно просить» таких пользователей все же согласиться на новые условия, если они не хотят потерять «полный функционал» мессенджера к середине мая.

Если же эти уговоры не подействуют, то пользователя будут постепенно отключать от приложения. «Некоторое время эти юзеры все еще смогут принимать звонки и видеть уведомления, но не смогут прочитать или отправить сообщения в мессенджере», — говорится в письме администрации WhatsApp, подлинность которого была подтверждена компанией в беседе с TechCrunch.

«Некоторое время», если верить письму, продлится несколько недель. После этого пользователь окончательно потеряет доступ к WhatsApp, а значит к нему будет применена политика удаления неактивных аккаунтов.

«Чтобы поддерживать безопасность, ограничивать хранение данных и защищать конфиденциальность наших пользователей, аккаунты WhatsApp обычно удаляются после 120 дней бездействия. Бездействие означает, что пользователь не подключался к WhatsApp», — говорится в правилах мессенджера.

О том, что WhatsApp вводит новые правила конфиденциальности, принятие которых обязательно, стало известно в конце прошлого года. После того, как компания столкнулась с негативной реакцией со стороны общественности, был опубликован список изменений, которые затрагивают передачу персональных данных в корпорацию Facebook, владеющей мессенджером.

Так, в WhatsApp утверждают, что приложение не получает какие-либо данные о звонках, сообщениях, местоположении и контактах юзера. Facebook также не имеет доступа к этой информации.

Однако компания отметила, что бизнес-аккаунты отличаются от личных, и правила для них другие.

«Независимо от того, общаетесь ли вы с бизнес-аккаунтом по телефону, электронной почте или WhatsApp, информация об этих чатах может быть использована в маркетинговых целях, например, для рекламы в Facebook. Чтобы убедиться в том, что пользователи в курсе такой возможности, мы размещаем уведомления о том, что разговор ведется с компаниями, которые используют услуги хостинга от Facebook», — говорится в сообщении руководства мессенджера.

Это означает, что все сообщения, которые пользователь отправляет бизнес-аккаунту, могут быть переданы в Facebook и использованы для персонализации рекламы в сервисах, принадлежащих корпорации. При этом личные чаты пользователей, если верить WhatsApp, нововведения никак не затронут.