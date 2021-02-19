Взгляд в будущее: зачем Apple нанимает экспертов по 6G

Apple запустила свои первые модели iPhone с поддержкой 5G менее полугода назад, но уже ищет способы разработки и применения технологий, связанных со стандартом связи нового поколения. Как сообщает Bloomberg, компания из Купертино опубликовала вакансии для инженеров, которые будут заниматься как 5G, так и 6G. Работа для соискателей предлагается в офисах Apple в Кремниевой долине и в Сан-Диего.

«У вас будет уникальная возможность создать беспроводную технологию следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple. В этой роли вы окажетесь в центре передовой исследовательской группы, ответственной за создание революционных технологий радиодоступа следующего поколения в течение следующего десятилетия», — говорится в тексте вакансии.

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Люди, которые окажутся успешными кандидатами на должность, будут «исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи следующего поколения (6G) для сетей радиодоступа» и «участвовать в отраслевых/академических форумах, посвященных технологии 6G».

В прошлом году Apple присоединилась к альянсу компаний, разрабатывающих стандарты для 6G и других новейших мобильных технологий. При этом пока о характеристиках связи шестого поколения известно немногое.

Некоторые специалисты предполагают, что 6G обеспечит скорость передачи данных, которая в сто раз превысит показатели 5G.

Эксперты считают, что появления 6G не стоит ждать вплоть до 2030 года, но опубликованные вакансии указывают на то, что Apple хочет участвовать в разработке технологии на самых ранних ее этапах, а также остаться независимой от других компаний, например, Qualcomm. В самой Apple от комментариев отказались.

Новость о наборе инженеров в Apple для разработки нового стандарта — скорее, маркетинговый ход, способ заявить о том, что они тоже участвуют в гонке за развитие 6G, считает руководитель направления беспроводных технологий «Инфосистемы Джет» Сергей Яранцев.

«Игроки рынка мобильных устройств уже давно сообщили о старте работ над технологией. Приведу несколько примеров: Xiaomi заявил о начале тестирования сетей 6G весной 2020 года, Samsung в июле опубликовал доклад о технических требованиях стандарта и даже прогнозируемом сроке реализации (кстати, 2028 год!). В августе LG Electronics подписал соглашение с южнокорейскими партнерами о разработке соответствующих телекоммуникационных решений. Исследование 6G также ведут Huawei, Ericsson, Nokia», — пояснил эксперт.

На вопрос о том, скоро ли 6G дойдет до России, Яранцев ответил отрицательно.

«В России о внедрении 6G думать ещё рано, поскольку нужно решить проблемы с 5G. Есть набор факторов, которые тормозят массовое внедрение 5G в России: борьба за частотные диапазоны между операторами и государством, нацеленность на тотальное импортозамещение, слабая материально-техническая база и стагнация в радио-электронной промышленности. Сюда же стоит добавить низкую окупаемость инвестиций 5G в России, из-за чего инвесторы не торопятся вкладываться в строительство станций нового поколения.

Все эти препятствия можно преодолеть, более того есть сценарий, по которому Россия может рассчитывать на лавинообразное развитие технологии 5G даже без значительной финансовой помощи государства, но для этого необходимо получить разрешение на использование частотного диапазона 3,4-3,8 ГГц и иностранного оборудования. Чудо вряд ли произойдет, «золотые частоты» у нас заняты спецслужбами. Поэтому прогнозирую, что внедрение 5G в нашей стране пойдет своим особенным российским путем и растянется на 3-7 лет», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Он добавил, что перескочить этап 5G и сразу перейти к внедрению следующего поколения связи не получится.

«Согласно известной теории, каждые десять лет в сетях происходит технологический скачок. Если 5G получил распространение в 2020 году, то 6G — в 2030 году. Этап 5G перескочить сложно, но не потому, что это обязательный шаг развития сетей, а поскольку о 6G еще мало что известно. Сейчас есть название «технология шестого поколения» и несколько впечатляющих характеристик: скорость 1 терабит в секунду и снижение задержек вплоть до 1 микросекунды (то есть 6G, по прогнозам, будет в 1000 раз быстрее 5G). Нет ни стандартов, ни аппаратно-технической, нормативной базы, но уже есть новости о том, что 6G будет работать под водой, вызовет бум развития IoT, AR/VR, беспилотных автомобилей, телемедицины. Могу предположить, что в будущем 5G будет истощена количеством приложений и потребностью в новой скорости, а решит все эти проблемы 6G», — считает Яранцев.

Такого стандарта, как 6G, на сегодня не существует, соглашается директор департамента телекоммуникаций ИТ-компании КРОК Наталия Дьяконова.

«Ряд мировых вендоров ведут разработки в этой области, однако, какие-то точные, фиксированные параметры технологии 6G пока отсутствуют. Есть лишь предполагаемые внешние характеристики сети, такие как скорость передачи данных, частотный диапазон, время задержек и так далее. Эволюционно на смену существующим стандартам четвертого и пятого поколения, в свое время придет технология 6G. Однако, вряд ли можно говорить о ее массовом внедрении в горизонте ближайшего десятилетия. И понимания, как это будет воплощено физически, у разработчиков пока нет», — заключила эксперт.