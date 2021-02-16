Однорукий режим и функция для лежебок: каким будет Android 12

Стали известны новые подробности о будущей версии операционной системы Android 12, сообщает портал The Verge.

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Телефоны с большим экраном — вещь очень удобная, так как пользователь располагает большим пространством для более комфортного просмотра контента и помещения большего количества иконок на одной странице. Однако иногда владельцам трудно управляться с большим дисплеем. Чтобы решить эту проблему, в следующую версию ОС от Google добавят режим работы «одной рукой».

Такие производители как Samsung, Huawei и Apple уже имеют собственные версии «однорукого» режима управления. Для его активации пользователь проводит пальцем по нижней части экрана и отображаемый дисплей уменьшается.

Google намерена включить собственную реализацию такого режима в двенадцатую версию Android.

Так, функция уменьшит экран до 40% от исходного размера дисплея, чтобы помочь владельцу легко дотягиваться до различных областей. Кроме этого, пользователь сам сможет настроить жест для активации «однорукого» режима.

Кроме того, Android 12 может порадовать любителей покопаться в телефон, лежа на боку: в ОС будет внедрена улучшенная функция автоповорота.

Раньше, когда пользователь пользовался смартфоном в лежачем положении и поворачивался на бок, то при включенной функции автоматического поворота изображение могло поменять ориентацию на альбомную, что не совсем удобно. Android 12 позволит избежать этого, так как система будет ориентироваться не на поворот устройства, а на положение лица.

Смартфон будет использовать фронтальную камеру, чтобы проверять, в какую сторону повернута голова пользователя, когда он смотрит на экран.

Так как данная функция по умолчанию использует изображение с фронтальной камеры, некоторые пользователи могут начать беспокоиться по поводу сохранения конфиденциальности, однако, предполагается, что изображения, полученные с помощью этой функции не будут сохраняться, а потому них утечка невозможна.

Сообщается, что в Android 12 также изменили пользовательский интерфейс, который получит более «округлый» дизайн. Кроме того, будет уменьшено число быстрых настроек на панели уведомлений. Помимо изменений пользовательского интерфейса, стало известно, что в ОС будет новый индикатор конфиденциальности, который похож на те, что внедрили в новую iOS. Он будет всплывать как предупреждение в строке состояния, чтобы показать, когда приложение использует камеру или микрофон.

В течение многих лет новые версии Android получали названия разных десертов, например, Nougat или Marshmellow, однако, начиная с десятой версии, Google отказалась от этого в пользу цифр. При этом внутри «корпорации добра» до сих пор используются «вкусные» названия. Например, десертное имя Android 11 было Red Velvet Cake [торт «красный бархат»], а название Android 12, если верить зарубежной прессе, будет звучать как Snow Cone [тертый лед с сиропом].