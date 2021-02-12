«Хочу, чтобы она летала»: Илон Маск рассказал о новой Tesla

Гостем подкаста Джо Рогана в третий раз стал миллиардер и предприниматель Илон Маск. Новый выпуск Joe Rogan Experience был выложен на платформе Spotify.

Одной из тем, которая была затронута в рамках дискуссии, стала компания Маска Tesla, производящая электрокары. Известно, что на протяжении пары последних лет инженер обещает установить в новую модель автомобиля Roadster компактные ракетные двигатели. Теперь же Маск настроен сделать так, чтобы пакет «космических» улучшений позволял машине не только стать быстрее, но и парить над землей.

«Я хочу, чтобы она летала. Я пытаюсь выяснить, как это можно сделать, чтобы, понимаешь, никого не убило», — заявил миллиардер Джо Рогану.

По его словам, высота, на которой Roadster будет парить, составит около метра, но нужно сделать так, чтобы при возможном падении ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

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Как отмечает The Verge, если миллиардеру удастся воплотить эту идею в жизнь, она, очевидно, станет головной болью для регуляторов. Ожидается, что второе поколение Roadster увидит свет уже в 2022 году, так что ждать «летающий» электромобиль от Маска осталось недолго.

Ранее гендиректор Tesla уже был замечен во внедрении необычных функций в свои электрокары, которые отличаются от привычных представлений массового потребителя об автомашине.

Так, в прошлом месяце был анонсирован редизайн Model S и Model X, в которых появятся U-образное рулевое колесо вместо стандартного круглого.

Dope or nope Twitter — Tesla Owners Of Silicon Valley (@teslaownersSV) February 5, 2021

Во время интервью Джо Роган поинтересовался у Маска, законно ли использование такого руля на дорогах.

«Конечно. Такие же используются в «Формуле-1», — ответил миллиардер.

«Да, но на шоссе ты не едешь в машине «Формулы-1». Мне нравится ездить, положив руку на верхнюю часть руля», — возразил Роган.

Маск ответил, что в машинах Tesla система автопилота работает достаточно хорошо, чтобы руки водителя не уставали от длительных поездок. Он добавил, что в качестве отдыха можно положить руку на колено.

Помимо Tesla Роган и Маск обсудили недавний переезд миллиардера из Калифорнии в Техас. Прошлым летом глава Tesla выбрал столицу Техаса Остин в качестве места для размещения новой Гигафабрики компании, на которой будет производиться и собираться электропикап Cybertruck. Маск считает, что у Остина есть огромный потенциал.

«Он станет самым крупным бум-городом, который только видела Америка за последние 50 лет», — утверждает предприниматель.

По его словам, он выбрал Остин для строительства новой фабрики и потому, что он напоминает ему «мини-Калифорнию».

В прошлом году Маск поругался с властями Калифорнии из-за несовпадения взглядов на меры, принятые в связи с пандемией COVID-19. Кроме того, новый коронавирус также вызвал отток стартапов и других бизнесов из Кремниевой долины из-за дороговизны жилья и офисов. В 2020 году о переезде в Остин из Калифорнии заявил IT-гигант Oracle. Также СМИ ранее сообщали, что техасскую столицу облюбовали для проживания и ведения дел гендиректор Dropbox Дрю Хьюстон и сооснователь Palantri Джо Лонсдейл. Не исключено, что новая Кремниевая долина действительно может разместиться в Остине, а Илон Маск, известный своими прогрессивными взглядами, в очередной раз окажется во главе тренда.