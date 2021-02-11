Хакеры продают код Cyberpunk 2077

Исходный код Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3» попал в руки злоумышленников в результате февральской атаки на польскую игровую студию CD Projekt RED. Хакеры завладели внутренней документацией компании, в том числе исходным кодом их проектов, и потребовали денежный выкуп, угрожая в противном случае выложить все в общий доступ.

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В CD Projekt RED заявили, что не собираются идти на поводу у преступников, тем более, что это не гарантирует защиты похищенных данных. В результате преступники опубликовали в сети исходный код «Гвинта», карточной игры из вселенной «Ведьмака». Что же касается Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3», то данные об этих играх злоумышленники решили продать.

Как утверждает Twitter-аккаунт @vxunderground, исходный код двух проектов CD Projekt RED был выставлен на аукцион со стартовой ценой $1 млн.

При этом у покупателя есть возможность совершить мгновенную покупку, если он готов заплатить $7 млн.

Update: a mistake was made. They stated starting bid . This was assumed as a typo for ,000. They meant ,000,000. They are also selling immediately for ,000,000.



Attached images supplied by @DrFurfagMD Twitter — vx-underground (@vxunderground) February 10, 2021

Личность хакера или хакеров, совершивших атаку на CD Projekt RED, пока доподлинно не установлена. В социальных сетях распространена теория о том, что за этим могут стоять разочарованные фанаты студии, которые остались недовольны качеством Cyberpunk 2077.

ИБ-эксперты же предполагают, что за взломом стоят шифровальщики, которые называют себя HelloKitty.

«Количество людей, который думают, что атака была совершена недовольным геймером, поражает. Если судить по записке, которую оставили злоумышленники, речь идет о группировке, которую мы называем HelloKitty», — заявил ИБ-эксперт компании Emsisoft Фабиан Восар.

The amount of people that are thinking this was done by a disgruntled gamer is laughable. Judging by the ransom note that was shared, this was done by a ransomware group we track as "HelloKitty". This has nothing to do with disgruntled gamers and is just your average ransomware. Twitter — Fabian Wosar (@fwosar) February 9, 2021

«Я понимаю, что «месть бывшего фаната» имеет свою привлекательность, но на деле наша жизнь гораздо скучнее», — сказал Восар.

Ранее хакерскую атаку на компанию прокомментировал глава CD Projekt RED Адам Кичински.

«Насколько нам известно, утечки личных данных игроков и других пользователей наших сервисов не было. В настоящее время мы сосредоточены на расследовании инцидента, обеспечении безопасности инфраструктуры и восстановлении данных, которые, согласно нашим внутренним процедурам, регулярно сохраняются в виде резервных копий. Еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия атаки на деятельность компании. Однако этот инцидент определенно замедлит темпы работы над играми в ближайшее время», — заявил Кичински.

Cyberpunk 2077, который обещал стать самым громким игровым релизом 2020 года, вышел недоработанным и неоптимизированным. Больше всего от многочисленных багов пострадали владельцы консолей предыдущего поколения. Как ранее сообщили сотрудники CD Projekt RED, неудачный релиз игры был вызван неконтролируемыми амбициями руководства студии, техническими проблемами, а также плохим планированием. Кроме того, они указали, что компания была сосредоточена на маркетинге, а не на качестве игры.