«Я не кот»: как юрист из США стал звездой соцсетей

Видео с Zoom-заседания одного из судов Техаса стало вирусным в социальных сетях после того, как адвокат, принимавший в нем участие, случайно включил себе маску кота, сообщает New York Times.

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В ролике, который мгновенно разлетелся по интернету, можно увидеть, как один из участников конференции, юрист по имени Род Понтон, заменил свое изображение на «кошачий» фильтр, который следит за движением глаз и губ, стараясь повторять мимику говорящего.

«Мистер Понтон, кажется, у вас в настройках включился фильтр», — говорит судья Рой Фергюсон.

«Я не знаю, как его выключить. Мой ассистент здесь, она пытается отключить», — раздосадованно отвечает Понтон, а затем предлагает не задерживать заседание и продолжить его с маской.

«Я здесь. Я не кот», — добавляет адвокат.

Род Понтон не использует социальные сети и даже не подозревал, что стал международным мемом. В беседе с NYT он сообщил, что впоследствии фильтр все же удалось отключить.

«Появилось мое старое и менее забавное лицо, и мы продолжили слушания», — сказал юрист.

Хотя Понтон признался, что «был в ужасе», когда случился данный инцидент, он не жалеет о случившемся.

«Я рад, что я смог заставить страну посмеяться в эти непростые времена», — отметил герой социальных сетей.

В Twitter уже появились первые арты, посвященные новому мему.

I'm not a cat Twitter — Garrett Hanna (@Garretthanna) February 10, 2021

Пользователь с никнеймом @djomlor оценил забавный ролик так: «Мне уже 59 лет, и я могу с уверенностью сказать, что фраза «Я здесь. Я не кот» — это лучшая короткая шутка, которая когда-либо была написана. Точка».

I been alive for 59 years and can say without question that the line "I'm here, I'm just not a cat" is the best single comedy line ever written. Period. — waiting for James Delaney (@djomlor) February 9, 2021

Пандемия коронавируса вынудила многих должностных лиц проводить встречи и совещания через Zoom и другие приложения для видеосвязи. При этом участники этих конференций, как правило, находились дома, из-за чего нередко попадали в ситуации, похожие на случай Рода Понтона.

Так, в июле 2020 года член Британского парламента Джон Николсон зачитывал доклад на заседании Комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту, когда в кадр неожиданно вошел его кот, точнее, пушистый хвост питомца.

«Я извиняюсь за хвост моего кота», — заявил Николсон, не отвлекаясь от своего выступления. «Рокко, опусти хвост», — добавил парламентарий, обратившись к коту и тем самым создав новый интернет-мем.

"Rocco put your tail down" - if Rocco the cat doesn't make it on to the Hansard i'll be so disappointed. Twitter — Charlie Haynes (@charliehtweets) July 14, 2020

Другой забавный случай произошел задолго до COVID-19. В 2017 году профессор Роберт Келли комментировал ситуацию в Южной Корее для телеканала «Би-би-си» по видеосвязи, как вдруг в комнату вошла сначала его дочь, а потом и маленький сын.

После этого в кадр ворвалась жена Келли, которая быстро утащила детей, что вызвало улыбку как у самого спикера, так и у ведущего новостей. Судя по «лайкам» и комментариям, пользователи YouTube тоже не смогли сдержать эмоции при просмотре этого видео. Количество просмотров оригинального ролика на момент написания заметки превышает 42 млн.

В марте 2020 года, когда в мире началась первая волна коронавируса, Роберт Келли вновь появился на «Би-би-си», чтобы рассказать о том, как он переносит самоизоляцию. «Очень тяжело сидеть дома так долго», — отметил Келли, на этот раз находясь в кадре со всей своей семьей.